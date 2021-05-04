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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Cezaevindeki cinayetin detayları ortaya çıktı - Haberler
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Trabzon'da cezaevinde işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı! Helallik isteyip öldürdü

Trabzon Beşikdüzü T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Sezgin T. adlı hükümlü, ucunu mermerle sivrilttiği kaşıkla Bülent Ç.'yi öldürmüştü. Hazırlanan iddianamede olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sezgin T., öldürdüğü kişiden cinayet öncesinde helallik istediğini söyledi. Cinayet işleyeceğini cezaevindeki bir infaz koruma memuruna söylediğini öne sürdü. Savcı, Sezgin T.'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme " suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

SON DAKİKA: Cezaevindeki cinayetin detayları ortaya çıktı - Haberler
Cezaevindeki cinayetin detayları ortaya çıktı
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HABERTURK.COM

Hırsızlık, yağma, cinsel saldırı, hürriyetten yoksun bırakma ve yaralama suçlarından 52 yıl hapis cezası alan hükümlü Sezgin T.'nin işlediği cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, olay 6 Eylül 2020 tarihinde Beşikdüzü T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Sezgin T., hükümlü olarak kaldığı C-8 koğuşunda üst kata çağırdığı Bülent Ç. ile bir süre sohbet etti. Ardından bıçak haline dönüştürdüğü kaşığı vücuduna 9 kez sapladı, ardından boğarak öldürdü. Sezgin T., daha sonra infaz koruma memurlarına teslim oldu.

"ÖLDÜRECEĞİMİ SÖYLEDİM, HELALLİK İSTEDİM"

Savcı tarafından ifadesi alınan Sezgin T., "Birini öldüreceğimi söylemiştim. İnfaz koruma memuru ‘öldür de gel' dedi. Bunun üzerine 6 yaşında bir çocuğa yönelik istismarda bulunan Bülent'i öldürdüm. Cinayetten önce Bülent'e neden yaptığını sordum. Şeytana uyduğunu söyledi. Onu öldüreceğimi söyledim ve helallik istedim. ‘Beni mi seçtin' dedi. Evet dedikten sonra öldürdüm" diye konuştu.

Sanık, Bülent Ç.'yi ve istismara uğrayan küçük kızın ailesini tanımadığını belirtti. "Öldür de gel" dediğini öne sürdüğü infaz koruma memurunun adını savcıya verdi. Bıçak haline dönüştürdüğü kaşığı sürdüğü mermerleri gösterdi. Bülent Ç.'nin "cinsel istismar ve hürriyeti yoksun kılma" suçlarından 16 yıl hapse mahkum olduğu belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Sezgin T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, Sezgin T. hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sezgin T., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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