Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Karaman'da meydana geldi. 2016 yılındaki bir cinayetle ilgili azmettirme suçundan hükümlü bulunduğu Ereğli Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkan Mehmet Altınbilek (28),evinde eşi Ayşe Altınbilek ile oturduğu sırada kapısının zili çaldı. İddiaya göre eve gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı açan Altınbilek'e saldırıp dövdü.

Durumu fark eden eşi Ayşe Altınbilek de, eşini saldırganların elinden kurtarmak istedi. Saldırganlar, Ayşe Altınbilek'i de itekleyerek dövdü. Ardından Mehmet Altınbilek'in başına tabancayla bir el ateş edip kaçtı. Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan Mehmet Altınbilek, eşinin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Altınbilek, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gözyaşları içinde ifade vermek için polis merkezine giden Ayşe Altınbilek'in ise eşini kurtarmak isterken saldırganların şiddetine uğrağı öğrenildi. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.