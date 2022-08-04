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Haberler Televizyon "Cezamı ödüle çevirip benimle yaşlanmaya ne dersin?" 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.
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"Cezamı ödüle çevirip benimle yaşlanmaya ne dersin?"

SHOW TV'nin yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yarın akşam ekrana gelecek üçüncü bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Sadi'nin evlerine gelen misafire Songül'le tanışma hikayesini anlattığı sahnede Songül duygularına hakim olamıyor. Sadi'nin anlattığı sahte hikayeden etkilenen Songül'ün Sadi'ye sarıldığı anlar dikkat çekerken ikilinin arasındaki yakınlaşma heyecanla bekleniyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Geçmişi ile tüm bağlarını koparan Sadi Payaslı'nın peşindekiler yerini bulmuşlardır. Üstelik Sadi Payaslı'nın izini bulan tanıdık biridir. Araz ve çetesi Karabayır Lisesi'nde kalan Aylin'in yerini bulmak üzeredir ama Aylin'i bu beladan kurtaracak bir kahraman ortaya çıkar. Melek ve Zülfikar sonunda birbirlerine karşı olan duyguları açıklar. Okul çıkışı takip edildiğini anlayan Payaslı, onu takip eden Nuri'nin adamlarına küçük bir tanışma partisi organize eder. Eve gelmeyen kardeşi Ozan için endişelenen Zülfikar, Ozan'ı bulmak için elinden geleni yapar. Sevda, Araz ve Vural ise gerçek işlerine dönüp, yol kenarında pusuya düşürdükleri aracı çalar. Ancak Araz, Vural'ın tavırlarından şüphelenmeye başlar. Karabayır Lisesi'ndeki günler Mert için zor geçer. Gizem'in yokluğunu iyiden iyiye hisseden Mert sonunda gidip özür dilemeye karar verir. Veli toplantısı günü gelip çatar. Mert'in velisi olarak okula giden Derya'yı okulda büyük bir sürpriz beklemektedir.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 3. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

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