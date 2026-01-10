Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Cezayir: 0 - Nijerya: 2 | MAÇ SONUCU (Osimhen yıldızlaştı, Nijerya yarı finalde) - Futbol Haberleri

        Cezayir: 0 - Nijerya: 2 | MAÇ SONUCU

        35. Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Cezayir ile Nijerya karşı karşıya geldi. Victor Osimhen'in 1 gol - 1 asistle yıldızlaştığı mücadeleyi Nijerya 2-0 kazandı ve yarı finale yükselerek Fas'ın rakibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 20:59 Güncelleme: 10.01.2026 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osimhen yıldızlaştı, Nijerya yarı finalde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Uluslar Kupası çeyrek final mücadelesinde Cezayir ile Nijerya kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Nijerya'ya turu getiren golleri 47. dakikada Victor Osimhen ve 57'de Akor Adams kaydetti. Osimhen ayrıca 2. golün asistini de yaptı.

        YARI FİNALDE RAKİP FAS!

        Bu sonucun ardından Nijerya yarı finale yükseldi. Nijerya'nın yarı finaldeki rakibi çeyrek finalde Kamerun'u 2 golle geçen Fas oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor

          İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestoların sürdüğü bildirildi. Başkent Tahran dahil olmak üzere birçok kentte halkın gösterilerde bulunduğu aktarıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...