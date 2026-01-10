Cezayir: 0 - Nijerya: 2 | MAÇ SONUCU
35. Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Cezayir ile Nijerya karşı karşıya geldi. Victor Osimhen'in 1 gol - 1 asistle yıldızlaştığı mücadeleyi Nijerya 2-0 kazandı ve yarı finale yükselerek Fas'ın rakibi oldu.
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final mücadelesinde Cezayir ile Nijerya kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Nijerya'ya turu getiren golleri 47. dakikada Victor Osimhen ve 57'de Akor Adams kaydetti. Osimhen ayrıca 2. golün asistini de yaptı.
YARI FİNALDE RAKİP FAS!
Bu sonucun ardından Nijerya yarı finale yükseldi. Nijerya'nın yarı finaldeki rakibi çeyrek finalde Kamerun'u 2 golle geçen Fas oldu.