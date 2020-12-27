Chaby Han Menajerimi Ara 18. bölüm konuğu oluyor! Sosyal medya fenomeni ve Youtuber Chaby Han'ın hayatı merak ediliyor. 3y1t isimli bir Youtube programı bulunan Chaby Han kimdir? Chaby Han kaç yaşında ve nereli?

CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de doğdu. ATV ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyor. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiş. Eğitimini Türk okullarında tamamlayan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okuyor.

Youtube'da 3y1t isimli bir programı bulunan Chaby Han, Twitter'da Demet Akalın'a Türkçe dersi verdiği videousuyla da biliniyor. Chaby Han nişanlıdır ve nişanlısı Gülve Elibol Keşanlıdır.

Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyükbeğeni toplamıştır.