Changchun YaTai - Guizhou Toro karşılaşma önü

Changchun YaTai ve Guizhou Toro, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 10:30. Maç öncesi Changchun YaTai 26 puanla 12. sırada, Guizhou Toro 12 puanla 16. sırada bulunuyor. Changchun YaTai, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Guizhou Toro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 290. İddaa'da Changchun YaTai kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Guizhou Toro kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Changchun YaTai önceki hafta Beijing Guoan mücadelesinde 1-2 kazandı.

Guizhou Toro, Yanbian karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Changchun YaTai, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 14 gol yedi.

Guizhou Toro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Guizhou Toro, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.

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