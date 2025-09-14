Charlize Theron'un otomobili, evinin bahçesinden çalındı

Oscar'lı oyuncu Charlize Theron'un otomobili, Los Angeles'taki evinden çalındı. Polis yetkilileri, birkaç gün önce bir kişinin ünlü oyuncunun evine açık kapıdan girmesiyle hırsızlık olayının meydana geldiğini bildirdi. Evin bahçesinde bulunan otomobilin içinde anahtarın da bulunduğu öğrenildi.

Los Angeles polisi, hırsızlık olayına karışan şüpheliyi arama çalışmaları sırasında oyuncunun otomobilini bulmayı başardı.

Evlat edindiği 2012 ve 2015 doğumlu iki çocuğun annesi olan 50 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, Los Angeles'taki artan suç oranlarından etkilenen son ünlü isim oldu. Tracee Ellis Ross ve Brad Pitt de yakın zamanda evlerine hırsız girdiği haberleriyle gündeme gelmişti.