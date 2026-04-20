        Haberler Bilgi Gündem ChatGPT erişim sorunu 20 Nisan 2026: OpenAI ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika ChatGPT bir şeyler ters gitti hatası

        ChatGPT çöktü mü? OpenAI ChatGPT neden açılmıyor?

        Milyonlarca kullanıcısı olan yapay zeka platformu ChatGPT üzerinde küresel çapta bir erişim problemi yaşanıyor. OpenAI sunucularında yaşanan küresel kesinti sonrası 'ChatGPT çöktü mü?' sorusu gündeme geldi. Sisteme giriş yapmaya çalışan kullanıcılar 'Internal Server Error' (Dahili sunucu hatası) uyarısıyla karşılaşırken, OpenAI'dan resmi açıklama bekleniyor. Peki, ChatGPT erişim sorunu ne zaman düzelecek, neden hata veriyor? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 17:56 Güncelleme:
        1

        Dünya genelinde en yaygın kullanılan yapay zeka platformu ChatGPT’de erişim problemi yaşanıyor. 20 Nisan Pazartesi Türkiye'de özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan teknik aksaklıklar sebebiyle kullanıcılar sisteme giriş yapmakta ve yanıt almakta güçlük çekiyor. OpenAI kanadından resmi bir açıklama beklenirken, kesintinin yoğun sunucu yüklenmesi nedeniyle yaşandığı öngörülüyor. Peki, ChatGPT çöktü mü, neden çöktü, ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        OPEN AI CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

        Dünya genelinde en çok kullanılan yapay zeka araçlarından biri olan ChatGPT, bugün teknik bir arıza yaşıyor. 20 Nisan 2026 tarihinde kullanıcıların bildirdiği verilere göre, platforma giriş yapmaya çalışanlar çeşitli hata kodlarıyla karşılaşıyor.

        Özellikle mesaj gönderme ve veri alma süreçlerinde yaşanan bu sorun, Türkiye dahil pek çok ülkede erişim sorunu yaşanıyor.

        3

        OPENAI CHATGPT NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Platformun geliştiricisi olan OpenAI şirketi tarafından aksaklıklar üzerine resmi açıklama henüz yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        4
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek