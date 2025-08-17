Chelsea: 0 - Crystal Palace: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında Chelsea sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 17.08.2025 - 19:11 Güncelleme: 17.08.2025 - 19:11
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sonuçlandı.
Bu sonucun ardından iki takım da puanları paylaştı.
Ligin 2. haftasında Chelsea deplasmanda West Ham United'a konuk olacak. Crystal Palace ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
