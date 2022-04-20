Chelsea Arsenal maçı için geri sayım başlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki futbolseverlerin merakla beklediği Chelsea Arsenal derbisiyle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

CHELSEA ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea Arsenal maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

CHELSEA ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea Arsenal maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.