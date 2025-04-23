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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea'nin yıldızı Mudryk yalan makinesine girdi! - Futbol Haberleri

        Chelsea'nin yıldızı Mudryk yalan makinesine girdi!

        Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mykhalio Mudryk, kanında yasaklı madde tespit edilmesinin ardından suçsuz olduğunu kanıtlamak için yalan makinesine girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 18:08 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:08
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        Chelsea'nin yıldızı yalan makinesine girdi!
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        İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudryk, doping yapmadığını ispatlamak için ilginç bir yönteme başvurdu.

        İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yapılan testlerde yasaklı madde kullandığı tespit edilen yıldız futbolcu, suçsuz olduğunu kanıtlamak için yalan makinesine girdi.

        "YALAN MAKİNESİ DELİLLER ARASINDA YER ALACAK"

        24 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Shakhtar Donetsk'in CEO'su Sergei Palkin, İngiliz basınından Givemesport'a yaptığı açıklamada, "Avukatları Mudryk için bir yalan makinesi testi ayarladı ve bu testten geçti. Bu da onun suçu kasti bir şekilde işlemediğine dair deliller arasında yerini alacak" dedi.

        Ukraynalı futbolcu, B testi de pozitif çıktığı takdirde 4 yıl futboldan men cezası alabilir.

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        Shakhtar Kulübü de Mudryk'in suçlu bulunması halinde Chelsea ile yaptığı sözleşmeye koydurduğu 30 milyon euroluk ek gelirden mahrum kalacak.

        2022-2023 sezonunun devre arasında 70 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'ten Chelsea'ye transfer olan Mykhailo Mudryk, İngiliz ekibiyle çıktığı 73 maçta 10 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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