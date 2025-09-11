Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea, yönetmeliği ihlal etmekle suçlanıyor - Futbol Haberleri

        Chelsea, yönetmeliği ihlal etmekle suçlanıyor

        İngiltere Futbol Federasyonu, Chelsea'yi Abramoviç dönemindeki menajer ve aracı düzenlemeleri ile üçüncü taraf yatırımları kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 74 suçlamayla karşı karşıya bıraktı. Londra ekibi, sürece dair şeffaf iş birliği vurgusu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 15:22 Güncelleme: 11.09.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chelsea, yönetmeliği ihlal etmekle suçlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramoviç dönemine ait menajer düzenlemeleri, aracılarla çalışma yönetmeliği ve oyuncularda üçüncü taraf yatırımlarıyla ilgili kural ihlalleri nedeniyle kulübe suçlama yöneltti.

        FA yaptığı açıklamada, Londra ekibine 74 konuyla ilgili suçlama yöneltildiğini belirterek, "Futbol Federasyonu bugün Chelsea'yi, FA futbol menajerleri yönetmeliğinin J1 ve C2, aracılarla çalışma yönetmeliğinin A2 ve A3 ve oyunculara üçüncü taraf yatırımı yönetmeliğinin A1 ve B3 maddelerini ihlal etmekle suçladı." görüşlerine yer verdi.

        Suçlamalara konu olan dönemin 2009 ile 2022 yılları arasında gerçekleştiğini vurgulayan FA, suçlamaların ağırlıklı olarak 2010-11 ile 2015-16 sezonları arasında yaşanan olaylara yönelik olduğunu ve Chelsea'nin bu suçlamalara en geç 19 Eylül'e kadar cevap verme hakkının bulunduğunu ifade etti.

        Konu ile ilgili açıklama yapan İngiliz temsilcisi, kulübün sahipliğinin 30 Mayıs 2022 tarihinde değiştiğini belirterek kulübün eski ve yeni sahipleri arasında şeffaflık politikasının izlendiğini kaydetti.

        Satın alma işleminin tamamlanmasının hemen ardından her şeyin FA da dahil olmak üzere ilgili tüm ilgili kurumlara bildirildiğini dikkati çeken Chelsea, "Kulüp, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık sergiledi ve kulübün dosyalarına ve geçmiş verilerine kapsamlı erişim sağladı. Bu konuyu mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak için FA ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. On yıldan uzun bir süre önce gerçekleşen bu karmaşık davada kulüp ile etkileşimleri için FA'ya şükranlarımızı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!
        Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor