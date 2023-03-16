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Chelseali futbolcu Reece James'ten depremzedeler için destek çağrısı

Chelsea’nin başarılı futbolcusu Reece James, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına destek verdi

Chelseali futbolcu Reece James'ten depremzedeler için destek çağrısı
İHA

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Omuz Omuza kampanyasına bir destek de Chelsea’nin 23 yaşındaki savunmacısı Reece James’ten geldi.

James, TFF’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, “Türkiye’deki herkese Premier Lig’den ve Chelsa’den sevgilerimizi iletiyoruz. Deprem birçok şehri yok etti. Böylesine yıkıcı bir zamanda ne yapılacağını bilmek çok zor. Bağış yapabilirseniz, sahada olanlara yardım etmiş olursunuz. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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