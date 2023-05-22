Cher: Biri ne zaman yaşlı hissedeceğimi söyleyebilir mi?

Cher, daha sonra "Sayıların olayı ne? Disleksiğim ve sayılar bana zor geliyor" ifadelerini kullandı. Şarkıcıya mutlu yıllar dileyen hayranları, onu iltifatlara boğarak doğum gününü kutladı. Bir takipçisi "Yaş sadece bir sayı" diye yazdı.

Disleksi; okuma ve öğrenme bozukluğu.