        Cher'in oğlu okula izinsiz girip saldırmaktan tutuklandı

        Cher'in oğlu okula izinsiz girmekten tutuklandı

        Cher'in Gregg Allman'dan olan müzisyen oğlu Elijah Blue Allman, başını dertten kurtaramıyor. Geçen yaz aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırılan Allman, bu defa bir okula izinsiz girip iki kişiye saldırdığı gerekçesiyle tutuklandı

        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 11:30
        İzinsiz girip saldırmaktan tutuklandı

        Ünlü şarkıcı Cher'in, eski eşi olan meslektaşı Greg Allman ile birlikteliğinden olan oğlu Elijah Blue Allman tutuklandı.

        Anne ve babasının izinden giderek müzisyen olan 49 yaşındaki Allman, ABD'nin Concord şehrinde seçkin bir hazırlık okuluna izinsiz girdiği gerekçesiyle önce gözaltına alındı, ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü. Allman kefaletsiz serbest bırakıldı, ancak şimdilik bilinmeyen bir tarihte mahkemeye çıkarılacak.

        Cher'in oğluna iki adet basit saldırı, bir adet izinsiz giriş, bir adet kamu düzenini bozma ve bir adet tehdit suçlaması yöneltildi. ABD basınında çıkan haberlere göre, yemekhanede kargaşa çıkarıyor ve saldırgan davranıyordu.

        Allman'ın okulla bilinen bir bağlantısı yok, bu yüzden neden orada olduğu belirsizsizliğini koruyor.

        Cher'in dört yıl evli kaldıktan sonra 1979'da boşandığı Gregg Allman'dan olan oğlu, geçen haziran ayında aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırılmış ve bir haftalık tedavinin ardından evine dönmüştü.

        Elijah Blue, annesinin 2024'ün başlarında, "Ağır ruh sağlığı ve madde bağımlılığı sorunları nedeniyle kendi mali kaynaklarını yönetemediğini" iddia etmesinin ardından, kendisi üzerinde bir vesayet kurma yönündeki yasal girişimlerine itiraz etmişti.

        Cher'in mahkeme belgelerinde, "Elijah'a verilen tüm fonlar derhal uyuşturucuya harcanacak, Elijah'ın geçimini sağlayacak hiçbir varlığı kalmayacak ve Elijah'ın hayatı riske girecek" yazıyordu. Cher, oğlunun uyuşturucuyu bıraktığını ve rehabilite olduğunu belirten mahkeme belgelerini sunmasından dokuz ay sonra, Eylül 2024'te talebini geri çekmişti.

        Eşini mobilya mağazasında darbetti: O anlar kamerada

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir şahıs, eşini çalıştığı mobilya mağazasında darbetti. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

        #Cher
        #Saldırı
        #tutuklama
        #uyuşturucu
        #Elijah Blue Allman
