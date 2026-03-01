Ünlü şarkıcı Cher'in, eski eşi olan meslektaşı Greg Allman ile birlikteliğinden olan oğlu Elijah Blue Allman tutuklandı.

Anne ve babasının izinden giderek müzisyen olan 49 yaşındaki Allman, ABD'nin Concord şehrinde seçkin bir hazırlık okuluna izinsiz girdiği gerekçesiyle önce gözaltına alındı, ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü. Allman kefaletsiz serbest bırakıldı, ancak şimdilik bilinmeyen bir tarihte mahkemeye çıkarılacak.

Cher'in oğluna iki adet basit saldırı, bir adet izinsiz giriş, bir adet kamu düzenini bozma ve bir adet tehdit suçlaması yöneltildi. ABD basınında çıkan haberlere göre, yemekhanede kargaşa çıkarıyor ve saldırgan davranıyordu.

REKLAM

Allman'ın okulla bilinen bir bağlantısı yok, bu yüzden neden orada olduğu belirsizsizliğini koruyor.

Cher'in dört yıl evli kaldıktan sonra 1979'da boşandığı Gregg Allman'dan olan oğlu, geçen haziran ayında aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırılmış ve bir haftalık tedavinin ardından evine dönmüştü.

Elijah Blue, annesinin 2024'ün başlarında, "Ağır ruh sağlığı ve madde bağımlılığı sorunları nedeniyle kendi mali kaynaklarını yönetemediğini" iddia etmesinin ardından, kendisi üzerinde bir vesayet kurma yönündeki yasal girişimlerine itiraz etmişti.