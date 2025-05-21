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        Haberler Dünyadan Cher ve Kim Basinger yaşlı filler için harekete geçti - magazin haberleri

        Cher ve Kim Basinger yaşlı filler için harekete geçti

        Cher ve Kim Basinger'ın başı çektiği 20 kadar ünlü isim, iki yaşlı filin koruma altına alınmak yerine bir hayvanat bahçesinden diğerine transfer edilmesine tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:51
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        Yaşlı filler için harekete geçtiler
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        Aralarında Cher, Kim Basinger ve Beckham ailesinin gelini olarak bilinen oyuncu Nicola Peltz'in de yer aldığı 20 ünlü, koruma altına alınmak yerine bulundukları hayvanat bahçesinden bir başkasına taşınacak olan iki yaşlı fil için harekete geçti.

        Ünlüler, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'a hitaben yazılan, fillerin Tulsa Hayvanat Bahçesi'ne götürülmek yerine koruma altına alınması gerektiğini ifade eden mektuba imza attı.

        Kim Basinger

        Los Angeles Hayvanat Bahçesi, geçen ay kalan iki filini, 40 yaşındaki Billy ve 57 yaşındaki Tina'yı, 6,5 dönümlük bir alanda onlarca yıl tuttuktan sonra göndereceklerini duyurdu. Her iki nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanın da henüz bebekken doğadan alındığı ve Billy'nin 1989'de Los Angeles Hayvanat Bahçesi'ne getirildiğinde dört yaşında olduğu bildirildi.

        Tina'nın 1969'da henüz bir yaşındayken sirklere kaçırıldığı ve 2010'da Los Angeles Hayvanat Bahçesi'ne getirilene kadar yıllarca sirk istismarına maruz kaldığı öğrenildi. Hayvan hakları avukatlarının kaleme aldığı mektupta, her iki filin de sallanma, yalpalama ve başını sallama gibi işlevsiz, tekrarlayan hareketler gibi hastalık belirtilerine sahip oldukları belirtildi. Mektupta ayrıca hayvanların zincirlerle bağlandığı ve belirsiz bir zamanda transferlerinin yapılacağı aktarıldı.

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        Ünlü isimler Alicia Silverstone, Diane Warren, Justin Theroux, Katherine Heigl, Lily Tomlin, Mena Suvari, Mira Sorvino, Priscilla Presley, Ron Livingston ve Ron Perlman da mektubu imzaladı.

        Los Angeles Hayvanat Bahçesi müdürü, Billy ve Tina'yı Tulsa Hayvanat Bahçesi'ne taşımanın 44 bin dolara mal olacağını ancak ünlü destekçilerin Billy ve Tina'yı gerçek fil koruma alanlarına göndermenin maliyetini karşılayacak kadar parayı kolayca toplayabileceklerine dikkat çekti.

        Cher

        79 yaşındaki pop divası Cher'in fillere olan tutkusu daha önce, 36 yaşındaki Kavaan adlı filin Kamboçya'daki bir kutsal alana götürülmesine yardım ettiği 2021 yapımı belgesel 'Cher & the Loneliest Elephant'ta yer almıştı.

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        #Cher
        #kim basinger
        #fil
        #hayvanat bahçesi
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