Cher ve Kim Basinger yaşlı filler için harekete geçti

Aralarında Cher, Kim Basinger ve Beckham ailesinin gelini olarak bilinen oyuncu Nicola Peltz'in de yer aldığı 20 ünlü, koruma altına alınmak yerine bulundukları hayvanat bahçesinden bir başkasına taşınacak olan iki yaşlı fil için harekete geçti.

Ünlüler, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'a hitaben yazılan, fillerin Tulsa Hayvanat Bahçesi'ne götürülmek yerine koruma altına alınması gerektiğini ifade eden mektuba imza attı.

Kim Basinger

Los Angeles Hayvanat Bahçesi, geçen ay kalan iki filini, 40 yaşındaki Billy ve 57 yaşındaki Tina'yı, 6,5 dönümlük bir alanda onlarca yıl tuttuktan sonra göndereceklerini duyurdu. Her iki nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanın da henüz bebekken doğadan alındığı ve Billy'nin 1989'de Los Angeles Hayvanat Bahçesi'ne getirildiğinde dört yaşında olduğu bildirildi.

Tina'nın 1969'da henüz bir yaşındayken sirklere kaçırıldığı ve 2010'da Los Angeles Hayvanat Bahçesi'ne getirilene kadar yıllarca sirk istismarına maruz kaldığı öğrenildi. Hayvan hakları avukatlarının kaleme aldığı mektupta, her iki filin de sallanma, yalpalama ve başını sallama gibi işlevsiz, tekrarlayan hareketler gibi hastalık belirtilerine sahip oldukları belirtildi. Mektupta ayrıca hayvanların zincirlerle bağlandığı ve belirsiz bir zamanda transferlerinin yapılacağı aktarıldı.