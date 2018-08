Chicago Fire - RB New York maçı rakamları

Chicago Fire ve RB New York, 12 Ağustos 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:30. Chicago Fire 23 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken RB New York 44 puanda ve 2. sırada. Chicago Fire son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. RB New York, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 585 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chicago Fire kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.30, RB New York sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Chicago Fire son hafta oynanan RB New York maçında 0-4 yenildi.

RB New York, Chicago Fire karşılaşmaında 0-4 kazandı.

Chicago Fire, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 22 gol yedi.

RB New York, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda RB New York 15 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ