'Chicago' müzikali Zorlu PSM sahnesinde

John Kander’ın müzikleri, Fred Ebb’in şarkı sözleri ve Bob Fosse’un ikonik dokunuşuyla Broadway’in en uzun soluklu müzikali olan "Chicago", 15-20 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşuyor.

Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’a gelecek olan bu unutulmaz prodüksiyon, West End ve Broadway’in en seçkin isimlerinden oluşan kadrosuyla sahne alacak. 1920’lerin ışıltılı dünyasına bir yolculuk vadeden "Chicago", suç, tutku ve şöhret dolu hikayesiyle seyircilere büyüleyici bir deneyim sunacak.

Altı Tony Ödülü, iki Olivier Ödülü ve bir Grammy kazanan "Chicago", Broadway ve West End tarihindeki en uzun soluklu Amerikan müzikali olma unvanını taşıyor. Roxie Hart’ın suç ve sansasyon dolu hikayesini anlatan bu efsanevi yapım, içinde “Razzle Dazzle”, “Cell Block Tango” ve “All That Jazz” gibi unutulmaz şarkıları barındırıyor. Chicago müzikalinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.