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        Haberler Magazin China Suarez'e ölüm tehditleri yağdı: Bana bir şey olursa kimin yaptığını biliyorsunuz - Magazin haberleri

        China Suarez'e ölüm tehditleri yağdı: Bana bir şey olursa kimin yaptığını biliyorsunuz

        Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki bitmeyen gerilim, ünlü futbolcunun sevgilisi China Suarez'e yönelik ölüm tehditlerine dönüştü. Sosyal medyada yayılan kan dondurucu mesajlar, gerilimim tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 19:08 Güncelleme: 09.06.2025 - 19:21
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        "Ölüm tehditleri alıyorum"
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        Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki bitmek bilmeyen gerilim yeni bir boyut kazandı. Icardi'nin bir süredir birlikte olduğu sevgilisi China Suárez'e yönelen hakaretlerle küfürler bu kez tehdit boyutuna ulaştı.

        Wanda Nara, China Suarez'e ağır sözlerle yüklenerek; "Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz. Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan!" diyerek öfkesini dile getirmişti. Bu sözlere sessiz kalmayan Mauro Icardi ise Wanda Nara'yı hırsızlıkla suçlamış ve sevgilisi China Suarez'in yanında olduğunu belirten mesajlar paylaşmıştı. Icardi; "Wanda'nın tek odak noktası China Suarez. Kızlarını hiç düşünmedi; yalnızca egosunu, kıskançlığını ve kinini" ifadelerini kullanmıştı

        Gerilim, tarafların hayranlarını da içine çekerek farklı bir boyut kazandı. Wanda Nara'nın hayranları, sosyal medya hesapları üzerinden China Suarez'e yönelik tehdit dolu yorumlar yapmaya başladı.

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        China Suarez, bu paylaşımları, kendi sosyal medya hesabından yayımladı.

        "Çocuklar, ya hepimiz toplanıp bir kiralık katil tutsak ve China ile ilgilensek? Artık onun varlığına katlanamıyorum."

        "China Suárez'in ağzını, güzelliğinin son izi kalmayana kadar tekmelemek lâzım. Gerçekten böyle bir aptal kadın olamaz."

        "O pısırık, keşke ölse de her şey bitse ve çoğalmayı bıraksa."

        Wanda Nara'nın paylaşımları sonrası açık hedef haline gelen China Suarez, bu yorumları yayımladıktan sonra; "Bana bir şey olursa kimin yaptığını biliyorsunuz" ifadelerini kullanarak endişesini dile getirdi.

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        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
        #China Suarez
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