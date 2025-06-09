China Suarez'e ölüm tehditleri yağdı: Bana bir şey olursa kimin yaptığını biliyorsunuz

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki bitmek bilmeyen gerilim yeni bir boyut kazandı. Icardi'nin bir süredir birlikte olduğu sevgilisi China Suárez'e yönelen hakaretlerle küfürler bu kez tehdit boyutuna ulaştı.

Wanda Nara, China Suarez'e ağır sözlerle yüklenerek; "Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz. Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan!" diyerek öfkesini dile getirmişti. Bu sözlere sessiz kalmayan Mauro Icardi ise Wanda Nara'yı hırsızlıkla suçlamış ve sevgilisi China Suarez'in yanında olduğunu belirten mesajlar paylaşmıştı. Icardi; "Wanda'nın tek odak noktası China Suarez. Kızlarını hiç düşünmedi; yalnızca egosunu, kıskançlığını ve kinini" ifadelerini kullanmıştı