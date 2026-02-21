Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin China Suárez'den Wanda Nara'ya Çırağan Sarayı göndermesi - Magazin haberleri

        China Suárez'den Wanda Nara'ya Çırağan Sarayı göndermesi

        China Suárez, sevgilisi Mauro Icardi'nin doğum gününü İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda kutladıktan sonra paylaştığı fotoğraflar, Wanda Nara'ya gönderme olarak yorumlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 20:58 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çırağan Sarayı göndermesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara aşkının sonu da en az başlangıcı kadar çalkantılı ve dikkat çekici ilerliyor. İhanet iddialarıyla gündeme gelen sansasyonel birliktelik, geçtiğimiz yıl resmî olarak sona ermiş ve ikili yollarını ayırmıştı.

        Boşanma süreci henüz tamamlanmadan Mauro Icardi ile Wanda Nara cephesinde yeni gelişmeler yaşanmıştı. Nara, kısa süre içinde L-Gante adıyla bilinen Arjantinli rapçiyle bir ilişkiye başlamış ancak bu birliktelik aynı yıl içinde sona ermişti. Icardi ise Arjantinli oyuncu China Suárez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hatta çiftin nişanlandığı yakında evlenecekleri konuşulmuştu.

        REKLAM
        L-Gante ve Wanda Nara
        L-Gante ve Wanda Nara

        Üçlü arasındaki gerilim, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta görünür bir rekabete dönüştü. Lüks tatiller, pahalı hediyeler ve romantik kareler, tarafların takipçileri tarafından 'gönderme' olarak yorumlanıyor.

        China Suárez ile Mauro Icardi
        China Suárez ile Mauro Icardi

        Bu düellonun son halkasında dikkat çeken hamle ise China Suárez'den geldi. Suárez, hatırlanacağı üzere Icardi'nin 33'üncü yaş gününü İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda kutlamıştı.

        Oyuncunun hem doğum günü gecesinden hem de saraydan paylaştığı kareler, bazı takipçilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, daha önce aynı mekânda Wanda Nara'nın da fotoğrafı bulunduğunu hatırlatarak Suárez'in paylaşımını bilinçli bir tercih olarak yorumladı.

        REKLAM

        Bazı takipçiler, bu paylaşımın; "Wanda Nara buraya yalnız gelmişti, ben ise Mauro Icardi ile geldim" mesajı taşıdığını öne sürdü.

        Öte yandan Wanda Nara da geçtiğimiz yılın sonlarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni sevgilisi Martin Migueles ile aşkını ilan etmişti.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        5 ilde uyuşturucu operasyonu: 346 şüpheli yakalandı

        5 ilde uyuşturucu operasyonu: 346 şüpheli yakalandı

        #China Suarez
        #Wanda Nara
        #Çırağan Sarayı
        #Mauro Icardi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        İran Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi
        İran Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi