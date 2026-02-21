China Suárez'den Wanda Nara'ya Çırağan Sarayı göndermesi

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara aşkının sonu da en az başlangıcı kadar çalkantılı ve dikkat çekici ilerliyor. İhanet iddialarıyla gündeme gelen sansasyonel birliktelik, geçtiğimiz yıl resmî olarak sona ermiş ve ikili yollarını ayırmıştı.

Boşanma süreci henüz tamamlanmadan Mauro Icardi ile Wanda Nara cephesinde yeni gelişmeler yaşanmıştı. Nara, kısa süre içinde L-Gante adıyla bilinen Arjantinli rapçiyle bir ilişkiye başlamış ancak bu birliktelik aynı yıl içinde sona ermişti. Icardi ise Arjantinli oyuncu China Suárez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hatta çiftin nişanlandığı yakında evlenecekleri konuşulmuştu.

Üçlü arasındaki gerilim, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta görünür bir rekabete dönüştü. Lüks tatiller, pahalı hediyeler ve romantik kareler, tarafların takipçileri tarafından 'gönderme' olarak yorumlanıyor.

Bu düellonun son halkasında dikkat çeken hamle ise China Suárez'den geldi. Suárez, hatırlanacağı üzere Icardi'nin 33'üncü yaş gününü İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda kutlamıştı.

Oyuncunun hem doğum günü gecesinden hem de saraydan paylaştığı kareler, bazı takipçilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, daha önce aynı mekânda Wanda Nara'nın da fotoğrafı bulunduğunu hatırlatarak Suárez'in paylaşımını bilinçli bir tercih olarak yorumladı. REKLAM Bazı takipçiler, bu paylaşımın; "Wanda Nara buraya yalnız gelmişti, ben ise Mauro Icardi ile geldim" mesajı taşıdığını öne sürdü. Öte yandan Wanda Nara da geçtiğimiz yılın sonlarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni sevgilisi Martin Migueles ile aşkını ilan etmişti.