China Suárez: Evlenmeyi ve yeniden anne olmayı istiyorum

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin nişanlısı, ünlü oyuncu China Suárez, 'Ateşin Kızı' dizisinin Eltrece'deki prömiyeri öncesinde İstanbul'dan Telenoche programına açıklamalarda bulundu. Suárez, Icardi'ye duyduğu aşkı, evlilik ve annelik hayallerini ilk kez bu kadar açık sözlerle anlattı.

Sofía Kotler’in sorularını yanıtlayan Suárez, Icardi ile yaşadığı ilişkinin kendisine güven ve istikrar kazandırdığını söyledi. Bu sayede geleceğe dair planlar yapabildiğini belirten ünlü oyuncu, evlilik fikrine artık çok daha yakın olduğunu dile getirdi. Suárez, "Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Ayrıca yeniden anne olmayı da istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sadakat konusundaki duruşunu da net bir dille ortaya koyan Suárez, 2025 yılında ortaya atılan bazı iddialara gönderme yaparak aldatmayı asla affetmeyeceğini vurguladı. Ünlü oyuncu, "Eğer ortada kanıt varsa, asla affetmem" dedi.

Icardi ile ilişkilerinde her şeyin tamamen açık olduğunu belirten Suárez, aralarındaki anlaşmanın net olduğunu söyleyerek, "Birbirimize her şeyi gösteriyoruz. Eğer bu anlaşma bozulursa, ilişki de biter" sözleriyle dikkat çekti.