Chloe Loughnan annesiyle tatile çıktı

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, denizin ve güneşini tadını annesiyle birlikte çıkartıyor. 42 yaşındaki Lucy Loughnan'ı ve kızını görenler ise kısa süreli şaşkınlık yaşıyor. 48 yaşında olan Serdar Ortaç'tan 6 yaş küçük olan kayınvalide, Multipl Skleroz (MS) hastalığı uzmanı. Lucy Loughan damadı Ortaç hakkında, "MS hastalığında dünyanın en iyi tedavi yöntemini ve bilgilerini direkt olarak damadımla paylaşıyorum. Ne mutlu ki şu an sağlığı çok iyi. Serdar ailemizden biri.” şeklinde konuştu.