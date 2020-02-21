Ne baklava, ne döner! İşte Türkiye'nin en popüler iki lezzeti

Hababam Sınıfı, Kıbrıs’ta çekilen yaz oyunları ismiyle sinema salonlarında yerini almak için gün sayıyor. Filmde Hababam sınıfının feleğini şaşırtan güzel öğrenci Jessica rolüne hayat veren Chloe Loughnan ise rol arkadaşı Doğan Akdoğan’la yaptığı dansla yeteneğini gözler önüne serdi.

AFİŞ HAZIR

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde beyazperdeye yansıyan Hababam Sınıfı yeni yüzlerle yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ‘Hababam Sınıfı Yeniden’ ismiyle serinin ilk filmini çeken Hann, bu sene de ‘Hababam Sınıfı Yaz Oyunları’ filmi için soluğu Kıbrıs’ta aldı. Yayınlanan ilk teaserı’n ardından afişte görücüye çıktı.

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci, Doğan Akdoğan ve onur konuğu Mehmet Ali Erbil gibi oyuncular yer alıyor.

Hababam Sınıfı Kıbrıs Yaz Oyunları 3 Nisan’da Türkiye’de Sinemaseverlerle buluşacak.

FİLMİN KONUSU

Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen Liselerarası geleneksel yaz oyunları'na bu yıl Özel Çamlıca Lisesi de katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi Pinti Lütfullah bu yarışma için Fen Bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam'ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs uçağındaki yerlerini alırlar. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir.