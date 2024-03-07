Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Cholet Basket-TOFAŞ: 77-74 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Cholet Basket-TOFAŞ: 77-74 (MAÇ SONUCU)

        TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu 4. maçında konuk olduğu Fransa'nın Cholet Basket takımına 77-74 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 01:32 Güncelleme: 07.03.2024 - 01:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOFAŞ sonunu getiremedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın Cholet Basket ekibine 77-74 yenildi.

        Cholet kasabasındaki La Meilleraie Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 13-7 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 34-27 üstün gitti.

        Üçüncü çeyrekte farkı açan Cholet Basket, final periyoduna 57-44 önde girdi. Son çeyrekte skorer bir performans sergileyen TOFAŞ, maça ortak oldu ve bitime 39 saniye kala 74-74 eşitliği yakaladı. Fransa temsilcisi, son saniyelerde bulduğu sayılarla mücadeleden 77-74 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Cholet Basket ikinci galibiyetini aldı. TOFAŞ ise ikinci yenilgisini yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
        Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Güney Afrika'dan İsrail aleyhine 'yeni karar' talebi
        Güney Afrika'dan İsrail aleyhine 'yeni karar' talebi
        Eşinden kaçtı, dayısının kurşunlarına hedef oldu
        Eşinden kaçtı, dayısının kurşunlarına hedef oldu
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıya 3 tutuklama
        Hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıya 3 tutuklama
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Ankara'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
        Ankara'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!