Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı CHP, 9. Yargı Paketi'nde yer alan bazı düzenlemelerin iptali için AYM'ye başvurdu | Son dakika haberleri

        CHP, 9. Yargı Paketi'nde yer alan bazı düzenlemelerin iptali için AYM'ye başvurdu

        CHP, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen 7531 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:34 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP, 9. Yargı Paketi'ni AYM'ye taşıdı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından beraberindeki milletvekilleriyle basın açıklamasında bulundu.

        Günaydın, 7531 sayılı kanunun yasalaşması sürecinde, kanun teklifinde yer alan bazı düzenlemelere itiraz ettiklerini ve bunun sonucu bazı düzenlemelerin kanun teklifinden çıkarıldığını belirtti.

        "Anayasa'ya aykırılık" nedeniyle itiraz ettikleri bazı düzenlemelerin ise yasalaştığına dikkati çeken Günaydın, parti olarak süresi içinde yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye başvuru yaptıklarını söyledi.

        Günaydın, iptali istenen bazı düzenlemeler arasında elektronik ortamda yapılan açık artırmalarda esas alınan sürenin Adalet Bakanlığınca belirlenmesi, adli yardım ödeneğinin 2 No'lu barolara üye sayısına oranla fazla miktarda pay ayrılarak verilmesi, hukuk mesleğine giriş ve idari yargı ön sınavlarının kapsamının yönetmelikle belirlenmesinin yer aldığını bildirdi.

        Adalet müfettişlerine verilen bazı yetkiler ile görevleri ve çalışma usul ile esaslarının Adalet Bakanlığınca belirlenmesinin de Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Günaydın, iptali istenen diğer düzenlemeleri şöyle sıraladı:

        "Özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı ile etkili başvuru hakkının aksine, baba olduğunu iddia eden kişi, kocanın alt soyu, anası veya babasının soy bağının reddi davası açabilmesinin hukuka aykırı olarak şarta bağlanması. Hakaret suçunun biçimlerinin bir kısmının ön ödeme kapsamına alınıp, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun uzlaştırılmaya tabi tutularak ikili bir yapı oluşturulması. Lehe kanunun geçmişe yürümesi ilkesinin aksine, 14 Kasım 2024 tarihi itibarıyla soruşturma veya kovuşturma evresinde bulunan dosyaların ön ödeme yerine uzlaştırma hükümlerine göre sonuçlandırılması. Yine Devlet İhale Kanunu'nun kapsamından, vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve onarım karşılığı kiralama işleminin çıkartılması ki bu yeni usulsüzlüklere neden olacaktır. Devletin ormanları koruma yükümlülüğünün aksine, 18 Nisan 2024 tarihinden önce ormanlarda adli hizmet tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın bulunması veya yapılması amacıyla verilen ön izinlerin kesin izinlere dönüştürülmesi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Önce kuzeninin sonra jandarmanın aracını çaldı!
        Önce kuzeninin sonra jandarmanın aracını çaldı!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
        Kahreden kaza! Babası ile Gonca markete gidiyormuş!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri