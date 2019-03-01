CHP’nin Bodrum Belediye Başkanlığı ile ilgili düğümü şimdilik çözüldü. Saruhan’ın adaylığının düşürülmesinin ardından gözler partiye çevrilirken yeni aday belli oldu. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işadamı emekli Yarbay Ahmet Aras, CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu.

BODRUM’DA SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Bodrum için önce şu anda İYİ Parti’den aday olan Mehmet Tosun’un CHP adayı olarak gösterilmesi gündeme gelmişti. CHP teşkilatlarının “Kendi içimizden aday gösterelim” itirazı nedeniyle bu düşünce hayata geçirilmedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da PM’den aldığı aday belirleme yetkisiyle iki dönem Yalıkavak Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Saruhan'ı aday göstermişti. Mevcut Başkan Mehmet Kocadon da aday gösterilmeyince DP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

SARUHAN’IN ADAYLIĞI REDDEDİLDİ

Saruhan, adaylığının netleşmesinin ardından sahada çalışmalarına başladı. Ancak Muğla Seçim Kurulu, Saruhan'ın daha önce aldığı toplam cezalar açısından "seçilme yeterliliğine haiz olmadığı" gerekçesiyle adaylığını reddetti. Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin karara yaptığı itirazı reddedince yeni aday belirlemek zorunlu hale geldi. Nitekim bunun sonucunda da CHP’nin Bodrum bu adayının Ahmet Aras olduğu açıklandı. Ahmet Aras, CHP'nin YSK'ya bildirdiği belediye meclisi adayları arasında bulunuyor. Bu durumun Aras'ın adaylığına hukuki engel olup olmadığı da tartışılıyor.

YENİ ADAY AHMET ARAS KİMDİR?

1970 yılında Bodrum’da doğan Ahmet Aras 48 yaşında. İlk ve ortaokul eğitimini Bodrum’da tamamlayan Aras, İzmir Askeri lise ve Kara Harp Okulundan mezun. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl görev yapan Aras, 5 yıl önce yarbay rütbesiyle emekli oldu. Turizmci olan Ahmet Aras 2 kız çocuğu babası ve iyi derecede İngilizce biliyor.