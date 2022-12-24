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HABERTURK.COM / Ajanslar

CHP'de milletvekilliği aday adaylığı için 4 il başkanı görevlerinden ayrıldı. Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ve Uşak İl Başkanı Ali Karaoba istifa etti.

BALIKESİR: CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı genel merkezin tavsiye kararına uyarak 28’nci dönem milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. İl Başkanı Serkan Sarı düzenlediği toplantı ile 2023 yılında yapılacak milletvekilliği seçimlerinde Balıkesir listesinde yer almak istediğini söyledi.

MALATYA: Partisinin gençlik kollarına 24 yıl önce girerek, çeşitli görevlerde bulunduğunu belirten CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları MYK üyeliği, bir kaç dönem il başkan yardımcılığı ile kurultay delegeliği ve son 11 yılda il başkanlığı görevi yaptım. Heyecan ve gururla il başkanlığı görevimi sürdürdüm. Gençliğimi, verimli yıllarımı CHP'ye ve Malatya'nın sorunlarına verdim" diye konuştu.

AKSARAY: CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk "Milletvekilliği aday adaylığı sürecimizi başlatıyoruz. Bu şehirde, köyden, kasabadan, mahalleden her kesimden vatandaşı ayrım yapmadan kapısını çalacağım. Heyecan ve gururla il başkanlığı görevimi sürdürdüm. İnşallah bundan sonra da milletvekilliği dönemimde de aynı heyecan ve gururla çalışmalar sürdüreceğim. Biz kazandığımızda gençlerimiz kazanacak. Umut bizim, zafer bizim gelecek bizim. Siyasete girdiğim günden bu yana demokrasinin yanında oldum. Aksaray'ın bütün sorunlarını dile getirdik, çözümlerine katkı sunduk. Kentin acılarını da sevinçlerini de paylaştık" dedi.

UŞAK: CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, "Küskünlükleri, dargınlıkları, bireysel beklentileri bir kenara bırakarak merkeze cumhuriyeti ve cumhuriyetin kazanımlarını koyarak CHP'nin iktidarına katkı için adayım. Bu hizmet yarışında aday belirleme yöntemi ne olursa olsun partimiz neyi uygun görürse kabul edip partimin emrinde olduğumu belirtmek isterim" diye konuştu.