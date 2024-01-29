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        Haberler Gündem Politika CHP İzmir adayı belli oluyor! CHP MYK ve PM toplanıyor! İşte son gelişmler - Son dakika haberleri

        CHP'de aday mesaisi devam ediyor! Gözler Parti Meclisi'nde olacak

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçime yönelik çalışmalar devam ediyor. İzmir adayı için ayrı bir toplantı trafiği yaşanacak. Büyükşehir ve merkez ilçe adaylarının açıklanması bekleniyor. Ayrıca, İstanbul ve Ankara'nın henüz açıklanmayan ilçeleri için gözler yine Parti Meclisi'nde olacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 29.01.2024 - 08:26 Güncelleme: 29.01.2024 - 08:28
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        CHP'de aday mesaisi
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        CHP’de toplamda 831 belediye başkanı adayı açıklandı. Gözler, henüz açıklanmayan 9 büyükşehir ve bazı ilçelere çevrildi. Açıklanmayan adaylara yönelik CHP'de “aday belirleme mesaisi” sürüyor.

        CHP MYK ve Parti Meclisi'nin bugün özel gündemle toplanarak yerel seçimlerde aday belirleme çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

        İZMİR İÇİN AYRI BİR TOPLANTI TRAFİĞİ YAŞANACAK

        CHP’de 1 Şubat'taki Parti Meclisi toplantısı öncesinde İzmir için yoğun bir toplantı trafiği yaşanacak. Önce MYK ardından Parti Meclisi toplanacak. CHP'nin 'kalesi' olarak adlandırılan İzmir'e özel olması planlanan toplantı trafiği ile büyükşehir belediye adayı belirlenecek. Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Konak gibi merkez ilçelerin adayları da netleşecek.

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        ADAY BELİRLEME MESAİSİ DEVAM EDİYOR

        İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Bakırköy ve Kadıköy; Ankara'da ise Çankaya ve Keçiören adayları henüz belirlenmedi. CHP'de 1 Şubat'ta bir kez daha arka arkaya toplantılar düzenlenecek. MYK sonrası toplanacak Parti Meclisi'nde İstanbul ve Ankara'da açıklanmayan ilçelerin yanı sıra Antalya'da Muratpaşa, Bursa'da Nilüfer ilçe adaylarının da belirlenmesi bekleniyor.

        İzmir dışında adayı henüz açıklanmayan diğer büyükşehirler; Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Ordu, Şanlıurfa adayları da henüz açıklanmadı. CHP bu büyükşehirler için aday belirleme mesaisini sürdürecek.

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