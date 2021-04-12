CHP'den belediyelere Ramazan talimatı 0:00 / 0:00

Yazıda, belediyelerin yardım faaliyetlerini Ramazan ayında da imkânlar ölçüsünde artırarak sürdürmesinin önem arz ettiği vurgulandı. Yazıda, belediyelerin mevcut yardımlarına iftar/sahur desteklerini de ilave etmesinin, ayrıca toplumsal dayanışmanın örgütlenmesi amacıyla bağış kampanyaları başlatılmasının faydalı olacağı belirtildi.

"BELEDİYELER NEFES OLDU"

Koronavirüs rakamlarının ürkütücü boyutlara ulaştığını belirten Seyit Torun, "CHP’li belediyeler ise tüm imkânsızlıklara ve engelleme girişimlerine rağmen bu sıkıntılı süreçte verdiği hizmetlerle, halkımıza adeta nefes oldu. Bu süreçte belediyelerimiz yaklaşık 11,7 milyon vatandaşımıza ayni ve nakdi yardımda bulundu." dedi.

Seyit Torun, CHP'li belediyelerin Ramazan ayında seferberlik ruhuyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. "Belediyelerimizin imkânları ve hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile Ramazan ayı boyunca ulaşabildiğimiz kadar ihtiyaç sahibine ulaşmayı ve yoksulluğa mahkûm edilen milletimize bir nebze nefes olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.