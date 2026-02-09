CHP'den Özarslan'ın istifasına ilişkin açıklama

CHP Ankara İl Başkanlığı binasının önünde basın açıklaması yapan İl Başkanı Ümit Erkol, seçmenin iradesini yok sayan ve onların gösterdiği yolu terk eden hiç kimseyi onaylamadıklarını söyledi.

AA'nın haberine göre; Keçiören'de seçmenin CHP'nin aday gösterdiği kişiye oy vererek seçtiğini belirten Erkol, Özarslan'ın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın referansı ve güçlü desteğiyle seçildiğini ifade etti.

Erkol, Özarslan'ın bir televizyon kanalındaki programa canlı yayında telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunduğunu aktararak, "Çok iddialı konuşmalar yapıyor. Buradan sesleniyorum, seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlığından da istifa etsin. Kendine güveniyorsa, televizyonda söylediği sözlerin arkasındaysa istifa etsin. Sandığı getirelim AKP adayı veya MHP adayı olsun Keçiören halkı kime veriyor oyu görelim, hodri meydan." dedi.

Erkol, CHP'nin belediye başkanlarının seçildikten sonra tarafsız olmasına, tüm seçmene hizmet etmesi gerektiğine inanan ve bu inanca uygun davranan bir parti olduğunu söyledi.