Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'den Özarslan'ın istifasına ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        CHP'den Özarslan'ın istifasına ilişkin açıklama

        CHP Ankara İl Başkanlığı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesine tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 00:29 Güncelleme: 09.02.2026 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den Özarslan'ın istifasına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Ankara İl Başkanlığı binasının önünde basın açıklaması yapan İl Başkanı Ümit Erkol, seçmenin iradesini yok sayan ve onların gösterdiği yolu terk eden hiç kimseyi onaylamadıklarını söyledi.

        AA'nın haberine göre; Keçiören'de seçmenin CHP'nin aday gösterdiği kişiye oy vererek seçtiğini belirten Erkol, Özarslan'ın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın referansı ve güçlü desteğiyle seçildiğini ifade etti.

        Erkol, Özarslan'ın bir televizyon kanalındaki programa canlı yayında telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunduğunu aktararak, "Çok iddialı konuşmalar yapıyor. Buradan sesleniyorum, seçmen iradesine saygılıysa belediye başkanlığından da istifa etsin. Kendine güveniyorsa, televizyonda söylediği sözlerin arkasındaysa istifa etsin. Sandığı getirelim AKP adayı veya MHP adayı olsun Keçiören halkı kime veriyor oyu görelim, hodri meydan." dedi.

        Erkol, CHP'nin belediye başkanlarının seçildikten sonra tarafsız olmasına, tüm seçmene hizmet etmesi gerektiğine inanan ve bu inanca uygun davranan bir parti olduğunu söyledi.

        Partinin tüm belediye başkanlarına tarafsız oldukları için her yerde teşekkür ettiklerini dile getiren Erkol, şöyle konuştu:

        "Mesut Başkan'a da hep bunu söyledik, başka da hiçbir şey söylemedik. Kendisinin yaptığı her güzel işi alkışladık. Bir eleştiri yapmamız gerekirse bunu da yalnızca kendisine, kapalı ortamlarda ve bir nezaket içerisinde yaptık. Bugüne kadar hiçbir parti yetkilimizle, ilçe başkanından il başkanına, il başkanından parti meclisi, MYK üyesi, milletvekiline ve Sayın Genel Başkanımıza, hiçbir belediye başkanımızla nezaket sınırlarını aşan diyalog olmamıştır, hiçbir hitap olmamıştır."

        Erkol'a, ABB Başkanı Yavaş, CHP'li bazı milletvekilleri, Ankara'nın bazı ilçe belediye başkanları ve parti üyeleri de eşlik etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey

        Jessica May, Brezilyalıların Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 şeyi açıkladıBrezilya asıllı oyuncu Jessica May, Türkiye'de yaşamaya başladıktan sonra edindiği deneyimleri sosyal medya hesabından paylaştı; çay kültüründen kahvaltı sofralarına, trafikten kolonya alışkanlığına kadar Brezilyalıları en çok ş...
        #CHP
        #Mesut Özarslan
        #Keçiören
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural