AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan PM toplantısında, ekonomi gündemi değerlendirildi, geçen yılın genel durumu ele alındı ve partinin bu yıl kamuoyuyla paylaşacağı ekonomi politikaları konuşuldu.

"Cumhur İttifakı'nın attığı son adımlara dair siyasi değerlendirme"nin de yapıldığı PM'de, genel merkez ve yurt dışı temsilciliklerinin hesaplarını da kapsayan 2021 bütçesi görüşüldü.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınan Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve Ağrı İl Başkanı İbrahim Aslan ile bazı ilçe başkanlarının itirazları reddedildi.

CHP tüzüğüne göre itirazların kabulü için PM üyelerinin 3'te 2'sinin evet oyu vermesi gerekiyordu.

PM'de, tüzüğün 23'üncü maddesinin 11'inci fıkrası uyarınca MYK'ye, partiye ait taşınmazların satışı için yetki verildi. Kurul, "partinin amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal ile taşıtları" hem alabilecek hem de satabilecek.