CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, depremde hayatını kaybeden CHP Payas İlçe Başkanı İlker Tellioğlu'nun Dörtyol'daki ailesi ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu ve başsağlığı diledi. Bu ziyarette Kılıçdaroğlu'na parti yöneticilerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.