CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır

Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Beytepe Lodumlu Rekreasyon Alanı'ndaki CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı'nın açılış töreninden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı, partisinin 100. yıl videosundaki bir karede, "Rum teröristlerin Türk bayrağını ele geçirdiği fotoğrafın kullanıldığına" ilişkin iddiaların sorulmasına karşılık, söz konusu karede, Kıbrıs Harekatı sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüğünün anlatıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Önce onlar gösteriliyor, arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağının nasıl çıktığını gösteriyor. Şimdi bir fotoğrafı alıp troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz. Bunlara sormak isterim, Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken bunlar neden hiç seslerini çıkarmadılar ve neden sadece Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah Türbesi'ne sahip çıktı? Bunlar CHP'yi bilmiyorlar, CHP'yi karalamaya çalışıyorlar. CHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti demektir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Ecevit'in Kıbrıs çıkarmasında rahmetli Erbakan'la birlikte nasıl mücadele verdiğini, EOKA'cıları nasıl toprağa gömdüğünü, nasıl bayrağımızı dalgalandırdığını herhalde onlar unuttular ama biz unutmadık ve unutmayacağız. CHP, Türkiye demektir, herkesin bunu bilmesini isterim."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmesine ilişkin, "Bugün yarın açıklanır." dediği hatırlatılarak, "Sizden de resmi bir açıklama henüz duyamadık, kendisi aday mı?" sorusuna, "Mansur Yavaş, bizim büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır." yanıtını verdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.