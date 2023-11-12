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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi’ni zayıflatacak değişikliğe geçit yok

        Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi’ni zayıflatacak değişikliğe geçit yok

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "A takımını" belirledikten sonra ilk ziyaretini Hatay'a gerçekleştirdi. Özel'e İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Özel, Hatay'dan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yanıt verdi. Yargıdaki "Yetki krizi" ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştiren Özel, "Meclis'te ve sokakta direnmeye devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:19
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        "AYM'yi zayıflatacak değişikliğe geçit yok"
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        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin “A takımını” belirledikten sonra ilk ziyaretini Hatay’a gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özel’e İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

        Özel, Hatay’dan Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına yanıt verdi. Yargıdaki "yetki krizi" ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştiren Özel, "Meclis'te ve sokakta direnmeye devam edeceğiz" dedi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        “KRİZLERDEN FIRSAT ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR”

        CHP Lideri Özel’in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

        “Yeni krizlerden de kendisine fırsat çıkarmaya çalışıyor. Biz böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Buna mecliste direniyoruz. Sokaklarda meydanlarda direneceğiz. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sanki dikensiz bir gül bahçesinde bu işleri yapacağı gibi düşünmesine kesinlikle geçit vermiyoruz.”

        “ONLARDA ANAYASA’YI DEĞİŞTİRECEK ÇOĞUNLUK YOK”

        AYM'nin yetkisini yasa çıkararak sınırlayamazsınız. Zaten kendi de diyor ki yasayı çıkarırız ama yine AYM bozabilir diyor. Anayasa değişikliğine lafı getirmeye çalışıyor. Ama onlar da Anayasa’yı değiştirecek çoğunluk yok. Bizde de Anayasa Mahkemesi’ni zayıflatacak bir anayasa değişikliğine geçit verecek göz yok.

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