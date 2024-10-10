CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale Şehitler Abidesini ziyaret etti

Özel, abide bölgesinde CHP Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Yankı Bağcıoğlu ve Gamze Taşcıer, Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, başka illerden milletvekilleri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı.

Özel, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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"Meçhul Asker" mezarının yanına gelen Özel, kendisine eşlik eden rehberden bilgi aldıktan sonra dua etti, mezara karanfil bıraktı.