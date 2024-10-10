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        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale Şehitler Abidesini ziyaret etti - Güncel haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale Şehitler Abidesini ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:08 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:08
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        Özel, Çanakkale Şehitler Abidesini ziyaret etti
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        Özel, abide bölgesinde CHP Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Yankı Bağcıoğlu ve Gamze Taşcıer, Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, başka illerden milletvekilleri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı.

        Özel, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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        "Meçhul Asker" mezarının yanına gelen Özel, kendisine eşlik eden rehberden bilgi aldıktan sonra dua etti, mezara karanfil bıraktı.

        Temsili şehitliklere de karanfil bırakan Özel, 109 yıl önce memleketi Manisa'dan vatan savunması için gelen askerlerin temsili mezarlarını ziyaret etti.

        Özgür Özel, ziyaretinin ardından beraberindekilerle abide önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Özgür Özel
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