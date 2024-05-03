CHP Genel Başkanı Özel'den Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, basını özgür bir Türkiye'nin demokrasi için şart olduğunu vurgulayan Özel, "Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, basını özgür bir Türkiye'nin demokrasi için şart olduğunu ifade etti.
Özgür Özel, "Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.