CHP Genel Başkanı Özel, Galatasarayı kutladı

        CHP Genel Başkanı Özel, Juventusu 5-2 mağlup eden Galatasarayı kutladı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ı kutladı.

        Giriş: 17.02.2026 - 23:13 Güncelleme: 17.02.2026 - 23:13
        CHP Genel Başkanı Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Nefes nefese izlediğimiz maçta, İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ımızı kutluyorum. Haftaya İtalya'da oynanacak rövanş maçında Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseleceğimize yürekten inanıyorum."

        Diyarbakır merkezli fuhuş operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 12si tutuklandı. (AA) 

