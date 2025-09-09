Habertürk Ankara’dan Mahir Kılıç’ın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle verilen resepsiyonda gazetecilerle sohbet etti. Gündemi değerlendiren Özgür Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"BU KARAR İSTANBUL'DAKİ KÖRDÜĞÜMÜ ÇÖZECEK"

Parti Meclisi’nin bugünkü toplantısı, geleneksel 9 Eylül toplantısıydı. Partimizin tarihini hatırladığımız; içinde bulunduğumuz dönemdeki siyasi olaylara bakış açımızı birbirimizle paylaştığımız; partinin kararlılığını, gücünü, birlikteliğini ve mücadele azmini yenilediğimiz bir toplantı oldu. Bugün, İstanbul il kongresi için de YSK’dan olağanüstü kongrenin yapılmasına dair karar çıktı. Bu, İstanbul’daki düğümü çözecek. Burada atılmaya çalışılan bir kördüğüm hazırlığı vardı. YSK’nın verdiği kararlar, seçim hukukunun gereğidir; bu işi bilen hiç kimse şaşırmadı.

"5 BİN ÇEVİK KUVVETLE CHP'Yİ YÖNETMEM"

Bütün mesele, CHP’nin birinci parti olması ve gücünü her geçen gün artırmasıdır. Baş edemedikleri için baş eğdirmeye, kayyum atamaya çalışıyorlar. İstanbul il örgütünün emeği, gayreti ortada. İstanbul il başkanının gördüğü takdir, il yönetimiyle yaptıkları işler ortada. Bir asliye hukuk mahkemesinden paldır küldür verilen bir tedbir kararı… Bu, siyasete darbedir. Buna karşı her türlü mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugün Taksim’i gördünüz; biz 35 kişilik hazirunla çelenk koyduk. Ben 5 bin Çevik Kuvvetle CHP’yi yönetmem. Biz çelengi bile kendiliğinden oraya akan 5–8 bin kişiyle koyduk. Yarınlar güzel olacak. Gelecek sene bu kokteylde iktidar partisinin kuruluş yıl dönümünü kutlamayı umut ediyorum. Seçim gelecek ve Türkiye’de iktidar el değiştirecek. 31 Mart akşamı hepiniz buradaydınız; iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalıktı. Hep birlikte; genel başkanlarımızla, daha önce birlikte olduğumuz, ufak tefek ayrılıklar yaşadığımız ama şimdi kucaklaştığımız büyüklerimizle beraber… Şimdi Muharrem Bey burada. CHP’de kardeşlik hukukunu yükselterek yol almaya devam edeceğiz. Hepimizin, CHP’nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bugünkü programı iptal edip etmeyeceğimizi soranlar oldu. Biz öyle zorlukları aştık ki İstanbul’da bir yetki aşımı ve hukuk darbesiyle teslim olacak, kuruluşumuzu kutlamaktan vazgeçecek değiliz. Moralliyiz; bizi yıkamayanlar moralsiz. CHP’nin moral ve motivasyonu üst düzeyde; karşı taraf panikte.

"İL BAŞKANIM YANIMDADIR, ÖZGÜR ÇELİK'TİR" Hukuk kararlarına uyulacaksa önce Anayasa’da yazan “Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır” hükmüne uyulacak. “Ben onu tanımıyorum, uymuyorum” diyen sensin. AİHM kararlarına uyacağımızı Anayasa’da taahhüt etmişiz; AİHM kararlarına uymayan sensin. İşine gelmediğinde Anayasa Mahkemesi’ni bir ilk derece mahkemesiyle karşı karşıya getiren sensin. Şimdi bana “Asliye hukuk mahkemesinin kararını tanıyor musun?” diye soruyorlar. Ben asliye hukuk mahkemesinin atadığı kayyımı ve partiyi kayyıma devretmeyi kabul etmiyorum. Benim il başkanım yanımdadır; Özgür Çelik’tir. Onunla birlikte partimizi yönetiyoruz. Ben sokağa kimseyi davet etmedim. Sokak çağrısı yapacağım zaman yaparım; bunu da Tayyip Erdoğan’a soracak değilim. Ben insanları baba evine davet ettim. Herkese itidal telkin ettik. Sokağa çağırmak icap ettiği gün tereddüt etmem; bugün o gün değil. Bizi buna zorlamasınlar. Yapmaya niyetli değiliz. Hiç kimsenin zorda kalmayacağı; herkesin demokratik yarışlar sonucunda ülkenin iktidarının el değiştireceği yarınları ümit ediyoruz. Demokrasi, tepki ve protesto rejimidir; yaptığınız işler protestoya açıksa protesto görürsünüz. Bir polisin burnu kanamasın diye verdiğimiz emeği ben biliyorum. Polislere bir sandık koysanız, araştırmalar onların bu iktidarı yüzde 80’le göndereceğini söylüyor.