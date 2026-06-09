Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem CHP Grup Toplantısı ne zaman, bugün mü ve saat kaçta? CHP Grup Toplantısı Kılıçdaroğlu mu, Özel mi konuşacak?

        CHP Grup Toplantısı ne zaman, bugün mü ve saat kaçta? Kılıçdaroğlu mu, Özel mi konuşacak?

        CHP Grup Toplantısı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da başlaması planlanan toplantı öncesinde gözler kürsüye çıkacak isme çevrildi. Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen tartışmalar nedeniyle, toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi konuşma yapacağı merak konusu oldu. CHP Grup Toplantısı'nın başlamasıyla birlikte bu sorunun da yanıt bulması bekleniyor. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Meclis gündeminde bugün CHP Grup Toplantısı yer alıyor. Saat 13.30’da başlayacak toplantı öncesinde vatandaşlar, "CHP Grup Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve kim konuşacak?" sorularına yanıt arıyor. Toplantıda kürsüye çıkacak ismin netleşmesi beklenirken, gözler gelecek açıklamalara çevrildi. CHP Grup Toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde...

        2

        CHP GRUP TOPLANTISI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

        CHP'de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki grup toplantısı gerilimi sürüyor. Bugün saat 13.30'da yapılacak CHP Grup Toplantısı'nda kürsüde kimin konuşacağı belli olacak.

        3

        Meclis girişinde CHP trafiği

        TBMM'nin Dikmen Kapısı girişinde CHP'li milletvekilleri ve Grup Toplantısını takip edecekler toplandı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

        Milletvekilleri salona girmeye başladı

        CHP milletvekilleri sabah saat 09.00 itibarıyla grup toplantısının yapılacağı salona geldi.

        GELİŞMELERİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CHP'DE GRUP TOPLANTISI TARTIŞMASI

        Anadolu Ajansı'nın yayınladığı gündem özetine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.30'da CHP Grup Toplantısında konuşacak.

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kendi Genel Başkanlığı döneminde görev yapan MYK'yı Meclis'te topladı. Toplantı çıkışı Özel grup toplantısı yapacağını açıkladı. Mahkeme tarafından Genel Başkan olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu da TBMM'ye grup toplantısında konuşacağı başvurusunu yaptı.

        5

        KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

        CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi'ni toplayacağız. Salı günü TBMM grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkan konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı değerlendirmeler yapacak.

        Sarı, 'Grup toplantısında Özel de konuşmak isterse ne yapacaksınız' sorusuna ise "CHP Genel Başkanı grupta konuşacak. AKP Genel Başkanı, AKP grubunda konuşamıyor mu? Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey olamaz" diyerek yanıt verdi.

        CHP Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı'nın açılışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta, "Haftaya grupta sizi göreceğiz" diyen gazeteciye “Umarım, hep beraber” diye cevap verdi.

        BAŞKANLIĞA YAZI GÖNDERDİ

        Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na grup toplantısı yazısı gönderdi.

        Kılıçdaroğlu yazıda, "Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısı'nın 4. Yasama Yılı 28. Birleşimi, 09.06.2026 Salı saat 13.30'da TBMM CHP Grup Toplantı Salonunda yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım Grup Toplantısına katılmak üzere TBMM'ye gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen ziyaretçilerimizin Kurul Toplantı Salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY PAYLAŞIMI

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

        Kılıçdaroğlu, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz, bizler, CHP'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."

        6

        ÖZGÜR ÖZEL: BENİM KONUŞACAĞIM GRUP TOPLANTISI YAPILACAK

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Grup Başkanvekili arkadaşımız Meclis Başkanlığına gerekli başvuruyu yapıyor. Yapmayacaktık ama yarın Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak." dedi.

        Özel, dün Meclis'te partisinin bazı milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Özel, partisinin 3 belediye başkanı aracılığıyla hem kendilerinin hem de Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmamasına dair öneride bulunduğunu ancak bunun reddedildiğini aktardı.

        Bu sabah da "Genel Merkez'de toplansınlar biz aynı saate grup toplantısı koymayız" dediğini, ancak bunun da reddedildiğini bildiren Özel, şunları paylaştı:

        7

        "Grup Başkanvekili arkadaşımız Meclis Başkanlığına gerekli başvuruyu yapıyor. Yapmayacaktık ama yarın Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyreki kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyreki anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Başka bir yerde, başka zamanda bir alternatif grup toplantısı yaparlar, onun için 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum ama sağduyulu davranmaya, hani arınma diyorlar ya, partimizin sokağına bile yakışmamış o kişilerden arınmaya, kendilerini CHPlileri asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almak, kurultayı toplamak, kurultayda aday olmaktır. Kurultaydan seçilip de buraya gelindiğinde, bu partinin tüm milletvekilleri seçilmiş Genel Başkan gruba geldiğinde onu ayakta karşılar. Burada hiçbir mahsur, beis yok."

        Özgür Özel, kurultay çağrısını yineleyerek, bu karar alınmadan Grup Başkanı olarak kürsüyü "atanmış birine bırakmalarının" mümkün olmayacağını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        3 kişi balta ile yaraladı

        (İHA) Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüphelinin baltayla yaraladığı 3 kişi tedavi altına alındı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı
        Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        O personele vergi indirimi
        O personele vergi indirimi
        Afrika'nın en iyi hakemi ABD'ye alınmadı!
        Afrika'nın en iyi hakemi ABD'ye alınmadı!
        Sağanak yağmur alarmı! Sel ve su baskınları uyarısı
        Sağanak yağmur alarmı! Sel ve su baskınları uyarısı
        Ünlü isimlerin Güvercinlik çıkarması
        Ünlü isimlerin Güvercinlik çıkarması
        5 çocuk annesi bodrumda ölü bulundu!
        5 çocuk annesi bodrumda ölü bulundu!
        İstatistik değil geleceğin kendisi
        İstatistik değil geleceğin kendisi
        Irmak öğretmen acısı! Evinde ölü bulundu!
        Irmak öğretmen acısı! Evinde ölü bulundu!
        Dev satın almada gerilim büyüyor: Paramount, Netflix’i şikayet etti
        Dev satın almada gerilim büyüyor: Paramount, Netflix’i şikayet etti
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        ABD vizelerinde yeni plan: Hızlı randevu için 750 dolar
        ABD vizelerinde yeni plan: Hızlı randevu için 750 dolar
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Trump'ın 100 bin dolarlık ek ödeme şartı hukuka aykırı bulundu
        Trump'ın 100 bin dolarlık ek ödeme şartı hukuka aykırı bulundu
        OpenAI'dan halka arz için gizli başvuru
        OpenAI'dan halka arz için gizli başvuru
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı