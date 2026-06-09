KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi'ni toplayacağız. Salı günü TBMM grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkan konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı değerlendirmeler yapacak.

Sarı, 'Grup toplantısında Özel de konuşmak isterse ne yapacaksınız' sorusuna ise "CHP Genel Başkanı grupta konuşacak. AKP Genel Başkanı, AKP grubunda konuşamıyor mu? Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey olamaz" diyerek yanıt verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı'nın açılışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta, "Haftaya grupta sizi göreceğiz" diyen gazeteciye “Umarım, hep beraber” diye cevap verdi.

BAŞKANLIĞA YAZI GÖNDERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na grup toplantısı yazısı gönderdi.

Kılıçdaroğlu yazıda, "Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısı'nın 4. Yasama Yılı 28. Birleşimi, 09.06.2026 Salı saat 13.30'da TBMM CHP Grup Toplantı Salonunda yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım Grup Toplantısına katılmak üzere TBMM'ye gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen ziyaretçilerimizin Kurul Toplantı Salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz, bizler, CHP'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."