'Önünde hiçbir engel bulunmuyor'

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, CHPİstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl seçim kurulu’na verdiği dilekçede, 8 Nisan 2019’da Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının verilmesi için yaptıkları başvurunun karara bağlanmadığı belirtildi. Seçim Yasası’ndaki maddelerden örnekler verilen dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu’nun seçildiğine dair tutanağın verilmesinin önünde hiçbir engelin bulunmadığı belirtildi.

İKİNCİ KEZ DİLEKÇE VERDİLER

Verilen dilekçenin ardından aralarında CHP’li Milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almak üzere daha önce dilekçe verdiklerini belirten CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bugün yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm yöneticileri ve milletvekillerimizle birlikte bir kez daha bu ilgili kanunun maddelerine dayandırılarak ve geçmiş örneklerini vererek bir kez daha mazbatamızı istemek üzere dilekçemizi vermiş bulunmaktayız” dedi.

SANDIKLARIN YÜZDE 97.2’Sİ SAYILMIŞTIR

Bugün saat 14:00 itibariyle İstanbul’da sandıkların toplam yüzde 97.2’si sayılmış durumda olduğunu belirten Kaftancıoğlu, “Sadece Avcılar da 3 ki bitmiş olabilir, Esenyurt’ta 10 ve Maltepe’de 827 tane sayılmamış sandık kalmıştır. YSK tarafından karar alınan 22 ilçede sayılması kararı alınan 57 sandığın tamamı sayılmıştır ve 57 sandığın toplamında partimiz lehine 13 oy fazladan çıkmıştır” dedi.

SEÇİMİN SONUCUNU İSTANBUL HALKININ İRADESİ BELİRLEMİŞTİR

Kaftancıoğlu basın açıklamasında şunları söyledi:

“Aradaki farkı kapatamayacaklarını görünce bu milletin, halkın iradesine gölge düşürmek için olmadık yollara tevessül edenlere burada şunu söylemek isterim; bu seçimleri daha kaç kez saydıracaksınız ve bu seçimleri şaibe düşürmeyi asla ve asla başaramayacaksınız. Çünkü bu seçimlerin arkasında örgüt var deniliyor ya evet CHP örgütü var ve bu seçimlerin sonucunu da İstanbul halkının iradesi belirlemiştir. Bu nedenle son kez bu seçimlere şaibe ve gölge düşürmek isteyenleri, yalan yanlış beyanatlarla vatandaşımızın aklını karıştırmak isteyenlere biran önce bu yaptıklarınızdan vazgeçin Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını verin, 16 milyon İstanbullu artık hizmet almaya başlasın diyoruz” dedi.

5 YIL BOYUNCA İSTANBUL HALKINNA HİZMET EDECEK

Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında İstanbul’a hizmet etmeye başlayacaklarını söyleyen Kaftancıoğlu, “5 yıl boyunca CHP, Ekrem İmamoğlu İstanbul halkına hizmet edecek. AKP’de 5 yıl boyunca muhalefetini etsin, 5 yıl sonra yerel seçimler olacaktır o zaman o seçimlerde İstanbul halkı bir kez daha kararını verir. O yüzden son kez Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bugün verilmesini talep ediyoruz. Ve hakla inatlaşmayın diyerek İstanbul halkının iradesine saygı duyulmasını istiyoruz. CHP örgütüne, Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş vatandaşlarımıza asla ve asla hiçbir şaibe bulaşamayacağı gibi eğer bir yerlerde örgüt arama, organize işler aramak istiyorlarsa dönüp aynaya baksınlar diyorum” dedi.