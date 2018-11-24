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CHP'nin İstanbul adayı kim
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"CHP, İnce'yi İstanbul adayı yapmayacak..."

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP Genel Merkezi'nin, Muharrem İnce'yi İstanbul için aday göstermeyeceğini yazdı. Alçı, CHP'nin İstanbul'da eğilim yoklamasına gitmeyeceğini, İnce'nin adaylığının kendisi için ciddi bir propaganda sürecini yaratacağının kulislerde konuşulduğunu aktardı. İşte Alçı'nın CHP kulislerinden edindiği çarpıcı bilgiler...

24.11.2018 - 10:30 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüşmesinden sonra nereye gitsem aynı yorum: Bu seçimlerde İstanbul’un tansiyonu çok yükselecek. Binali Yıldırım ile Muharrem İnce çekişmesi olursa heyecan artacak.

Peki olacak mı? CHP, önceki günkü görüşmenin ardından İnce’nin istediği gibi bir eğilim yoklamasından sonra kendisini aday gösterecek mi? İYİ Parti-CHP diyaloğu nereye evriliyor? Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde üzerinde mutabık kalınan konular neydi?

CHP’nin içinden çok çeşitli bilgiler aldım. Bugün sizlerle bunları paylaşacağım…

Öncelikle İnce ile başlayayım. Hatırlarsanız kurultay tartışmaları boyunca nasıl ki Kılıçdaroğlu’nun kurultaya gitmeyeceğini devamlı yazdıysam, bugün de aynı kesinlikle Muharrem İnce’nin İstanbul adayı yapılmayacağını yazıyorum.

Kemal Bey, İnce’yi aday göstermeyecek. İstediği eğilim yoklamasını yaptırmayacak. Yaptırsa bu İnce’ye ciddi bir propaganda imkanı verir. Buna Genel Merkez kesinlikle olumlu bakmıyor.

MUHARREM İNCE’NİN HEDEFİ

İnce bunu bilmiyor mu? Biliyor. O da "Ben istedim, yapmadılar, o nedenle İstanbul’u kaybettiler" diyerek cumhurbaşkanlığı seçimlerine yürümeyi hedefliyor.

İnce aday gösterilmeyecekse CHP İstanbul’da kimi aday gösterecek? Genel Merkez isim vermiyor ama tarif veriyor. Deniyor ki, AK Parti ve MHP’nin yeniden ittifak kararı alması ile birlikte bu seçim yine 50+1 seçimine döndü. O nedenle yalnızca kendi tabanımıza hitap eden adayla çıkarsak şansımız azalır. Bütün partilerin tabanlarına hitap edebilecek, bütünleştirici bir isim gerek. Sandıkta ittifak arıyoruz.

Peki bu nasıl olacak? Yine bir çatı aday formülü mü?

ABDÜLLATİF ŞENER KİMİN REFERANSI İLE KILIÇDAROĞLU’NA GİTTİ?

Bundan yaklaşık 10 gün önce Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu’na gitti. Abdullah Gül’ün referansı ile geldiğini, CHP’nin İstanbul adayı olursa çeşitli cemaat ve tarikatlar da dahil geniş bir kitleden oy alabileceğini söyledi.

Kemal Bey’in, Şener’i dinlemekle yetindiği, herhangi bir şey söylemediği bilgisini aldım. Zaten Kılıçdaroğlu’nun kapısı açık oluyor, dinliyor ama fazla yorum yapmıyor.

Peki Şener’i aday yapar mı? Buna dair bir işaret henüz yok. Hiçbir kaynaktan bu yönde bir bilgi almadım. Ancak parti buna sıcak bakmıyor, tabanda da karşılığı yok. Kişisel tahminimi soracak olursanız: Zannetmiyorum.

AKŞENER İSTANBUL İÇİN HANGİ İSİMLERE YEŞİL IŞIK YAKTI?

Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener görüşmesinde Akşener, destekleyebilecekleri isim olarak İlhan Kesici’yi zikretmiş. Daha sonra Gürsel Tekin’in de adı geçmiş. Hem Kesici’ye hem de Tekin’e İYİ parti yeşil ışık yakmış.

CHP şimdiye kadar İstanbul ile ilgili 5 anket yaptırdı. Hepsinde İnce birinci çıkıyor. Onu 6-8 puan farkla Gürsel Tekin izliyor. Akif Hamzaçebi’nin devre dışı kaldığını söyleyebiliriz. Nitekim son 3 ankette onun ismi yer almamış.

SARIGÜL’ÜN HEDEFİ NE?

Mustafa Sarıgül Şişli diyor, başka bir şey demiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Şişli’ye Sarıgül’ü koymaya istekli değil. Partinin içinden "Eyüp’e konabilir" deniyor. Ama Sarıgül net: "Ben Şişli adayıyım, ilçe arayışım yok"tan geri adım atmıyor.

Şayet CHP’den olmazsa, DSP’den aday olabilir. O senaryoda bir sonraki hedefi de DSP Genel başkanlığı.

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