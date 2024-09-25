CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntüleri: Davada arar karar açıklandı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasına ilişkin para sayma görüntüleriyle ilgili 22 sanığın 6'şar aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı. Kararda Anayasa Mahkemesi'nce CHP hakkında 2019'a ilişkin olarak mali denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa buna ilişkin rapor istenilmesine hükmedildi.
İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin 22 sanık hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma görüldü.
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 6 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Meryem Gül Çiftci Binici'de izleyici olarak yer aldı.
Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından söz alan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Gözde Fil, müvekkilinin hastane randevusu olması nedeniyle mazeret sunduklarını söyledi.
Avukat Fil, siyasi partilerin mali denetiminin Anayasa Mahkemesi tarafından yapıldığını, mahkeme bu denetimden sonra suç tespit ederse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
Suça konu olayla ilgili Anayasa Mahkemesine CHP hakkında 2019'da denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasını talep eden Fil, "Bu husus araştırılmadan dava açılması yanlıştır. Yargılamanın durdurulması kararı verilerek bu konunun Anayasa Mahkemesinden sorulmasını talep ediyoruz." dedi.
Sanıklardan eski Maltepe Belediye Başkan Danışmanı Melih Morsünbül, o dönem Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kendisini aradığını, para dolu çantayı kendisine söylenen adrese bıraktığını ve bağışta bulunmadığını iddia etti.
Görüntünün yasa dışı elde edildiğini, 6 ay boyunca kendisi ve ailesinin hedef gösterildiğini savunan Morsünbül, "Soruşturmada gizlilik olmasına rağmen kişisel verilerimi yasa dışı ihlal eden kişiler konusunda şikayetçiyim." diye konuştu.
Sanıklardan dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'i o tarihte tanımadığını, parti adına bağış toplamadığını ve bağış yapmadığını iddia etti.
Öksel, yasa dışı elde edilen görüntü üzerine dava açıldığını öne sürerek, "O tarihlerde makbuz verildi, verilmedi. Bağış süreci hakkında bir tespitim olmadı çünkü o tarihte yaptığım şeyi yadırgamadım." ifadelerini kullandı.
Diğer sanıklar da soruşturma aşamasında ifade verdiklerini beyan etti.
Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, yargılamanın durdurulması talebinin reddini ve eksik hususların giderilmesini istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesince CHP hakkında 2019'a ilişkin olarak mali denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa buna ilişkin rapor istenilmesine hükmetti.
Mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan, sanıklar arasında yer alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi için zorla getirilme kararı veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.
DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA
Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici, görüntülerin hukuka aykırı elde edildiğini, bu nedenle yargılama yapılamayacağını iddia etti.
Siyasi partileri denetleme yetkisinin Anayasa Mahkemesinde olduğunu vurgulayan Binici, söz konusu olayda CHP'li yetkililerin hukuka aykırı işlemler yapmadığını dile getirdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise seçimlerden 20 gün önce yayınlanan görüntülerle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zarar verilmesinin amaçlandığını öne sürdü.
Söz konusu görüntüler ortaya çıktığında, buna ilişkin "il binasının satın alınma bedelinin kaporasının ödendiği görüntüler olduğunu" açıkladıklarını aktaran Çelik, "Paranın teslim alma tutanağını da zaten kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmıştık." dedi.
NE OLMUŞTU?
İddianamede, 11 Mart'ta X sosyal medya platformunda birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından, kimliği belirsiz bir kişinin siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masaya dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı anlatılan iddianamede, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu ifade edilmişti.
İddianamede, Braka, dönemin CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve görüntülerin çekildiği ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan tarafından imzalanan tutanakla birlikte parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu aktarılmıştı.
Soruşturmaya konu taşınmazların hangi tarihte kim tarafından satın alındığının tespiti amacıyla Sarıyer Tapu Müdürlüğü'ne yazı yazıldığı, tapudan gelen cevaba göre, SEAS Besicilik Sanayi Ticaret Şirketi adına yetkili Ali Rıza Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliğinde 6 Kasım 2019'da "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" düzenlendiğini, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019'da tescil edildiği bildirilmişti.
İddianamede, "Bir Tuğla Da Sen Koy" adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmişti.
BAĞIŞ MİKTARINCA MAKBUZ DÜZENLEMESİ GEREKMEKTEDİR
Siyasi Partiler Kanunu'nun "bağışlar" ve "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddelerine değinilen iddianamede, "Kanunda yapılan düzenlemeye göre bağış yapan kişinin yapmış olduğu bağış karşılığında bağış miktarınca makbuz alması, bağışı kabul eden parti sorumlusunun ise teslim aldığı bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerekmektedir" ifadeleri yer almıştı. İddianamede, bağış kampanyası kapsamında bağışta bulunmak isteyen kişilerin, parti banka hesaplarına para göndermek suretiyle bağışta bulunabilecekleri gibi, siyasi parti temsilcisi olarak hareket eden birden fazla kişiye veya parti sorumlusuna da bağışta bulunabileceklerine işaret edilerek, "Bu nedenle bağışı kabul eden parti sorumlusunun resmi olarak yetkilendirilmiş kişi olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bulunduğu konum ve parti içindeki durumu itibariyle bağış kabul edebileceği varsayılan ve bağışı kabul eden kişilerin 'bağış kabul eden parti sorumlusu' olarak kabul edilmesi gerekir" ifadeleri kullanılmıştı.
1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
İddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın tamamı hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyor.