        CHP İstanbul İl Kongresi için 'durdurma' talebi

        CHP'nin 19 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladığı 39. Olağan İstanbul İl Kongresi yönelik 'başlamadan durdurulsun' talebinin ardından İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme, kongrenin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere gönderdi. YSK, bugün toplanma kararı aldı

        Giriş: 18.10.2025 - 08:58 Güncelleme: 18.10.2025 - 08:58
        CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve yönetiminin görevden alınması için dava açan Özlem Erkan, 19 Ekim'de yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin 'başlatılmadan durdurulması' talebiyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

        DHA'daki habere göre sunulan dilekçede, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin daha önce verdiği "İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir" kararına atıfta bulunan davacı Erkan, '02.09.2025 tarihli tedbir kararının uygulanması için gerekli önlemlerin alınmasını' istedi. Kongrenin başlamadan durdurulması, salona girilmesinin engellenmesini sağlayıcı önlemlerin alınması talep edildi.

        ARA KARAR AÇIKLANDI

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, dilekçeye ilişkin 17 Ekim'de ara kararını açıkladı. İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılmasına karar verildi. Müzekkerede, “Mahkememizde görülmekte olan dosyada tarafınıza daha önce gönderilen 02 Eylül 2025 tarihli ara karar ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine geçici kurul atanmış, üst kurul-kurultay delegeleri görevden uzaklaştırılmış, İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. Müzekkerenin devamında ise, “Mahkememizce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce kaldırılmadan veya değiştirilmeden 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup, belirtilen çalışmaların durdurulması ve buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        YSK BUGÜN TOPLANACAK

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mahkemenin ara kararının ardından bugün saat 14.00'te toplantı kararı aldı.

        #CHP
