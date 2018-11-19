31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi partiler arasındaki temaslar da artmaya başladı. CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi arasında gerçekleşen görüşmelerde yerel seçimlerde işbirliği masaya yatırıldı.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP’nin görüşmelerde aktif görev alan kurmayları "henüz bir ittifak oluşmadığını, sadece bir ittifakın olabilirliğinin tartışıldığını" dile getiriyor. Kurmaylar, “Bu birlikteliği, ülkenin geleceği adına, bu ülkeye birlik ve beraberliği getirme adına, eve, sokağa huzur getirmek adına kurmak istiyoruz. Bu açık bir davet. Türkiye’nin içinde bulunduğu süreci daha olumlu hale getirmek için bir sandık ittifakı peşindeyiz. Geçmişte oy vermiş insanlar, görülüyor ki hayal kırıklığı içinde bir çözüm arıyorlar. Onların önüne bir umut koymayı amaçlıyoruz” diye konuşuyor.

CHP’nin ittifakta öncelikli hedefi, elindeki belediye sayısını arttırmanın yanı sıra AK Parti’de bulunan bazı büyükşehir belediyelerinin de muhalefetin eline geçmesini sağlamak.

STRATEJIK YERLERDE OLABILIR

Yapılan görüşmelerde, ittifak yapılacak büyükşehirler belirlenirken, ‘şehrin seçmen profili, geçmiş seçim sonuçları, oy geçişleri’ gibi kriterlerin göz önünde bulundurulacağı ve ortaya çıkacak sonuçların örgütün onayına sunulacağı da ifade ediliyor. CHP kurmayları, bu noktada işbirliğine ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor:

“Yerel seçimler aynı zamanda örgütlerin dinamizmini de tetikleyen bir unsur. Aday çıkarmamak örgütün hantallaşması demek. O nedenle bu işbirliği yaygın olarak uygulanamaz. Çok kritik, stratejik bir yerde bir defaya mahsus olabilir. Ayrıca bu ittifakın olabilirliğini yerinde test etmek lazım. Adayların durumunu analiz etmek gerekiyor. Örgüt orada seçimi alacağına inanıyorsa, belirlenen yerel aday AK Parti seçmeninin bile desteğini alacak birisiyse, masada alınan karar oradaki güçlü çalışmayı heba edebilir. Tüm bunların göz önünde bulundurulması, test edilmesi gerekiyor.”

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