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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinde aday belirleme sürecinde liyakatın bir kenara bırakıldığını, şahsi yakınlığın öne çıkartıldığını, olağanüstü kurultay isteyenlerin liste dışı bırakıldığını, her seçim çevresinde farklı bir kriterin ortaya koyulduğunu belirterek, "Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz. Halkımızın, tabanımızın, örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır." dedi.
Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, aday belirlemede liyakata önem verilmesi ve bir fazla oy getirecek kişinin aday yapılması gerektiği halde, bunun gerçekleşmediğini savundu.
Tekin, halkın yaşadığı zorluklar nedeniyle bir değişim beklentisi içine girdiğini, CHP'nin de bu beklentinin sesi olması gerektiğini vurgulayarak, daha önce görülmedik bir mutsuzluk ve öfkenin bulunduğunu ileri sürdü. Böyle bir dönemde, halkın değişim beklentisinin sesi olmaları gerektiğini kaydeden Tekin, hem Türk halkının hem de CHP tabanının beklentisinin mutlak başarı olduğunu belirtti.
Tekin, "Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz. Halkımızın, tabanımızın, örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır. Bugünden itibaren ben de seçim bitene kadar canla, başla CHP’nin her ilçede, her ilde zafer kazanması için çalışacağım. Bütün örgütümüze ve seçmenlerimize de büyük bir heyecanla çalışma çağrısında bulunuyorum. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Başka kimse yoktur. Herkesin de bu sorumluluğun yerine getireceğini umuyorum" dedi.
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