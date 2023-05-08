CHP'li Öztrak: Karanlık siyasete son vermek için geliyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

CHP'li Öztrak: Karanlık siyasete son vermek için geliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Erzurum'da meydana gelen olaylarla ilgili, "Biz tam da bunu değiştirmek için geliyoruz. Oy için vatandaşı vatandaşa karşı kışkırtan, ülkeyi karıştırmaktan, küçücük çocukları yaralamaktan, ağlatmaktan çekinmeyen bu karanlık siyasete son vermek için geliyoruz" dedi.

CHP'li Öztrak: Karanlık siyasete son vermek için geliyoruz
DHA

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, eski Devlet Bakanı Kemal Derviş'in vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Öztrak, dün Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programında meydana gelen olaylarla ilgili, "Önce, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyenin otobüslerini alana çekerek mitingi engellemek istedi. Yetmedi hükümetin kendi listelerinde milletvekili adayı yaptığı, al bayrağımıza 'Türk bayrağı' demeyen, domuz bağıyla insan boğan, Gaffar Okkan'ı şehit eden terör örgütünün sempatizanı partinin yandaşları, milliyetçi olduğunu iddia eden partinin yandaşlarıyla birlikte; ellerinde ay yıldızlı bayrağımızla Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını desteklemek için meydanı dolduran Erzurumlulara saldırdı. Anneler, çocuklar bunların attıkları taşların hedefi oldu. El kadar çocuklar kan revan içinde kaldı. Bu çocukların dökülen kanının hesabını kim verecek? Tüm bunlar olurken vatandaşın canına, malına sahip çıkması gereken vali, emniyet müdürü seyretti. Polisler eli taşlı zorbaları izledi. Biz tam da bunu değiştirmek için geliyoruz. Oy için vatandaşı vatandaşa karşı kışkırtan, ülkeyi karıştırmaktan, küçücük çocukları yaralamaktan, ağlatmaktan çekinmeyen bu karanlık siyasete son vermek için geliyoruz" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gabonlu Dina'nın ölümünde ikinci otopsi talebi!
GÜNDEM Gabonlu Dina'nın ölümünde ikinci otopsi talebi!
"Bana taş atılmadı millete taş atıldı"
GÜNDEM "Bana taş atılmadı millete taş atıldı"
Anneye şiddet iddiasında evlada 13 yıl hapis
GÜNDEM Anneye şiddet iddiasında evlada 13 yıl hapis
Diyarbakır'da taksici yolcu kavgasında inanılmaz görüntü! - Gündem haberleri
GÜNDEM Taksici-yolcu kavgasında inanılmaz görüntü!
Son dakika: CHP Şanlıurfa seçim ofisine mermili provokasyon
GÜNDEM CHP Şanlıurfa seçim ofisine mermili provokasyon
Cam silerken düşen iki çocuk annesinden acı haber
GÜNDEM Cam silerken düşen iki çocuk annesinden acı haber
Rus turist otel odasında ölü bulundu
GÜNDEM Rus turist otel odasında ölü bulundu
Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma - Güncel haberler
GÜNDEM Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına ...
TÜİK: yoksulluk oranı yüzde 14.4
GÜNDEM TÜİK: yoksulluk oranı yüzde 14.4
Son dakika: Diyarbakır'da ATA İttifakı'nın otobüsüne taşlı saldırı
GÜNDEM Diyarbakır'da ATA İttifakı'nın otobüsüne taşlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.