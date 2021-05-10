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CHP'li Taşkın: "Engellilerin sorunlarını sosyal devlet anlayışıyla çözüme kavuşturacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, engellilerin sorunlarını, eşit yurttaşlık temelinde, sosyal hizmetler ayağı güçlendirilmiş sosyal devlet anlayışıyla çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.

CHP'li Taşkın:
AA

Taşkın, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kırılgan grupların hayata aktif özneler olarak katılabilmelerinin öncelikli politikaları olduğunu, bu kapsamda sorunların tespiti ve çözümünü sağlamak amacıyla her aşamada engellilerle hareket edeceklerini belirtti.

CHP'nin engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik önerilerini sıralayan Taşkın, bu kapsamda Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin devlete yüklediği sorumlulukları yerine getireceklerini, iç mevzuatı da BM Engelli Hakları Komitesinin Nihai Gözlem Sonuç Raporu doğrultusunda geliştireceklerini kaydetti.

Kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracaklarını anlatan Taşkın, engellilerin eğitim, meslek ve yeteneklerine göre istihdam edilmelerini sağlayacaklarını bildirdi.

Taşeron işçi olarak çalışan ve 696 sayılı KHK'nin 127. maddesi ile sürekli işçi kadrolarına alınan engellilerin erken emekliliğe zorlanmalarının önüne geçeceklerini aktaran Taşkın, "Emeklilikte haksızlığa takılan engellilerin birikmiş sorunlarını uyumlandırma politikaları ve rapor karmaşasının aşılmasıyla çözeceğiz. Vergi indirim belgesi alınması zorunluluğundan kaynaklanan sıkıntıları hızla gidereceğiz. Emeklilik hakkı kazanan engellilerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması keyfiliğini ortadan kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "İdari para cezalarını engelliler için harcayacağız"

Bu yılın bütçesinde engellilere ayrılan payın yüzde 1,6 olduğuna işaret eden Taşkın, iktidara geldiklerinde bu oranı arttıracaklarını, ayrıca kamuda engellilere yönelik hizmetleri tek çatı altında toplayacaklarını vurguladı.

Taşkın, 5378 sayılı yasa gereği kesilen idari para cezalarını engellilerin ihtiyaçları için harcayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"CHP olarak engellilerin sorunlarını sadece özel günlerde anmakla sınırlı bir anlayışa sahip değiliz. Engellilerin sorunlarını, eşit yurttaşlık temelinde, sosyal hizmetler ayağı güçlendirilmiş sosyal devlet anlayışıyla çözüme kavuşturacağız. Bu kapsamda, engelliler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Adil ve etkin bir Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği'ni hayata geçireceğiz. Engellilerin sosyal hayata katılabilmeleri için zorunlu olan tıbbi malzeme ve ihtiyaçları ücretsiz karşılayacağız. Engellilerin sosyal hayatta var olabilmelerini mümkün kılan otomobil, telefon, bilgisayar gibi araçlardan ÖTV almayacağız. Engelli çocuğu olan ebeveynlerin yaşamlarını kaybettikten sonra çocuklarına kimin bakacağı konusundaki haklı endişelerini net yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılacağız. Otizmli ve down sendromlu bireylerin toplumsal hayata katılımı için erken tanı ve erken müdahale hizmetlerini güçlendireceğiz."

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