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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile görüştü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştükten bir gün sonra genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kabul etti. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Canan Kaftancıoğlu ile görüştü - Güncel haberler
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba günü Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede İmamoğlu, değişim talebini yineledi, Kılıçdaroğlu da olumlu yanıt verdi.

İmamoğlu görüşmesinden bir gün sonra CHP Genel Başkanı, genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. Perşembe akşamı gerçekleşen görüşmede, değişim tartışması ve kurultay süreci ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye dair herhangi bir duyuru ya da içerik paylaşımı da olmadı.

Görüşmenin İmamoğlu görüşmesi ve tüm danışmanların görevden alınmasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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