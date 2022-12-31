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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2023 mesajı: Loading halkım loading

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılı mesajında, "Loading halkım loading… Binlerce sorunun çözümü, loading… Göreceksiniz 2023'ün neden herhangi bir yıl gibi olmayacağını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İnanın, yaşayacaksınız" dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2023 mesajı: Loading halkım loading
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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, "O beklediğiniz yıl, sonunda geldi. Loading, Loading, Loading…" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yeni yılı kutladı.

Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım. 2023 kapıda ve eminim siz de 2023 öncesinde şaşkınlıkla sarayı izliyorsunuz. KYK dedim; EYT dedim; Bay Kemal söylüyor, saray paniğe kapılıyor. 20 yıldır halkın çığlığına kulaklarını kapatan bu adam, şimdi ne dediysem yapıyor. Yapar mı? Yapacak, yapacak. Yaptıracağım ona. Onu, neyin beklediğini gördükçe korkuyor. Bay Kemal'in çözümlerine sarılıyor. Sarılsın, iyidir. Ama ona daha çok şey yaptıracağım. Endişelenmeyin" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, "Bakın, 2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız. Aldığımız andan itibaren yüzlerce, binlerce çözüm, bir anda devreye girecek. En büyük sorunlardan en küçüklerine kadar tüm çözümler bir anda başlayacak. Düşünün… Otomobilde ÖTV'nin kaldırıldığı, ücretlilerin daha düşük vergi ödediği, fiyat artışlarının sonlandığı, ücretlerin arttığı, daha da önemlisi alım gücünün yükseldiği, kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödendiği, hakların verildiği, yatırım paralarının Türkiye'ye aktığı, afların çıktığı, kadınların sorunlarının çözüldüğü bir büyük hareket… Çözüm bekleyen, samimi her sesi duyuyorum. Küçük, büyük her sorunu çözeceğiz. Staj mağdurlarının sorunları da çözülecek. Ataması yapılmayan öğretmenler de atanacak. Çiftçiler de güvence altına alınacak. Suçsuz KHK'lıların mağduriyeti de çözülecek. Üniversitelerimiz hızla özgürleşecek ve bilgi üretecek. Binlerce çözüm bir anda… Öyle çıkıp sanki bir şey bahşediyormuş gibi müjde bile vermeyeceğim. Bin tane müjde aynı anda hangi açıklamayla verilebilir ki? Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, bir fırtına geliyor unutmayın. Bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu… Mükemmel bir çözümler fırtınası… Yelkenlerimiz, rüzgarla dolacak. Hayat sorunlarınızın çözüldüğü, yaşama sevincinizi geri kazandığınız, umutlarınızın yeşerdiği, çetelerin hukuk önüne çıktığı, çaldıklarının uzak diyarlardan geri getirildiği, güzel ve büyük, mükemmel bir fırtına… Loading halkım loading… Binlerce sorunun çözümü, loading… Göreceksiniz 2023'ün neden herhangi bir yıl gibi olmayacağını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İnanın, yaşayacaksınız. Çünkü o beklediğiniz yıl, bu yıl olacak. Bay Kemal'i bekleyin. İyi seneler…" dedi.

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