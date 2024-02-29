CHP Lideri Özgül Özel'den 'CHP ve DEM arasında ittifak var mı, yok mu?' sorusuna yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tv100 kanalında sorulara yanıt verdi.

"DEM Partisi ile görüştüğünüz bir protokol veya bir ittifak, bir anlaşma var mı yok mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunu kaç kere söylesin CHP? Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklem var. Millet İttifakını kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Millet İttifakını oluşturan seçmen bir yere gitmedi. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz. Seçmenin temel itirazları duruyor."

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

KENT UZLAŞISI YORUMU

Şimdi kent uzlaşısı, DEM'in kent uzlaşısı yorumu 'Biz kimseyle anlaşmayacağız, kendi adayımızı çıkaracağız. Kazanamayacağımız yerlerde aday olarak oy verebileceğimiz kişileri destekleyeceğiz' şeklinde. DEM'den çok farklı açıklamalar duyduğumuz oluyor.

"DEM'İN ADAYLARI VAR"

Bizim bu seçimde DEM’le olan ilişkimizde ne onların kayıtsız şartsız bize desteği söz konusu ne de bizim DEM’le kazanmaya yönelik iş birliğimiz söz konusu. Belirli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda ama DEM’in adayları var ve bize de kaybettirecekleri birçok yer olabilir."

"EKREM İMAMOĞLU DEM İLE YAN YANA MI?"

Özel, "İYİ Parti’den İstanbul özelinde Ekrem İmamoğlu’na oy vermeyi düşünen, acaba DEM ile yan yana mı değil mi? Bunu anlamaya çalışan seçmen için de bu açıklamalar önemli değil mi?" şeklindeki soruya Özel, "DEM’in bir adayı var mı İstanbul’da? Var. O DEM’in adayı varken Ekrem İmamoğlu DEM ile yan yana mı değil mi demek" yanıtını verdi.